https://1prime.ru/20240402/avtomatizatsiya-846982695.html

Компании в РФ хотят автоматизировать работу с деньгами, выяснили эксперты

Компании в РФ хотят автоматизировать работу с деньгами, выяснили эксперты - 02.04.2024, ПРАЙМ

Компании в РФ хотят автоматизировать работу с деньгами, выяснили эксперты

Российские компании чаще всего планируют автоматизировать работу с документами и деньгами, а также коммуникации с клиентами, оценку эффективности, логистику,... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T06:36+0300

2024-04-02T06:36+0300

2024-04-02T06:36+0300

экономика

автоматизация

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российские компании чаще всего планируют автоматизировать работу с документами и деньгами, а также коммуникации с клиентами, оценку эффективности, логистику, подсчитали для РИА Новости аналитики "Зарплаты.ру". "Среди процессов, которые планируют автоматизировать, респонденты называют (множественный выбор вариантов ответа): бухгалтерия – 55%, документооборот – 53%, коммуникация с клиентами – 41%, оценка эффективности – 39%, продажи – 37%, логистика – 37%, планирование – 36%, производственные процессы – 34%, складские процессы – 31%, маркетинг – 28%, прогнозирование спроса – 23%, процессы по подбору персонала – 22%", - сказано в исследовании. Более трети опрошенных - 38% - готовы вложить в автоматизацию процессов менее миллиона рублей. Чуть меньше, 34% - от одного до пяти миллионов рублей. От 5 до 10 миллионов рублей готовы вложить 16% бизнесменов. Еще 7% готовы инвестировать в автоматизацию более 10 миллионов рублей, а 2% - от 15 до 20 миллионов. Более двадцати пяти миллионов рублей – 4% компаний. Почти 70% респондентов считают, что автоматизация станет одним из основных инструментов в борьбе с кадровым дефицитом в ближайшие несколько лет. Но в процессе такого усовершенствования процессов могут возникать трудности, и самыми вероятными для компаний могут стать высокая стоимость установки технологий, необходимость переобучать сотрудников, ограниченное предложение нужной техники на рынке. "Для тех сотрудников, работа которых будет автоматизирована, 72% работодателей организуют обучение более актуальным навыкам, 42% попробуют найти другое применение навыкам этих сотрудников в компании, 15% предложат работникам самостоятельно пройти обучение новым навыкам. При этом 2% работодателей планируют оставить таких сотрудников в штате, но уменьшить им зарплату, и только 1% компаний готов уволить работников", - добавили аналитики.

https://1prime.ru/20240402/karty-846982261.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоматизация