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Россиян с кредитками впервые стало больше, чем с наличным кредитом
Россиян с кредитками впервые стало больше, чем с наличным кредитом - 02.04.2024, ПРАЙМ
Россиян с кредитками впервые стало больше, чем с наличным кредитом
Россиян с кредитными картами в 2023 году впервые стало больше, чем граждан с наличным кредитом, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T19:45+0300
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2024-04-02T19:45+0300
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россиян с кредитными картами в 2023 году впервые стало больше, чем граждан с наличным кредитом, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй". "Пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем имеющих кредит наличными" , - сказано в материалах. По данным ЦБ, на первое января 2024 года число активных пользователей кредитных карт превышает 27 миллионов человек, что на 6,6 миллиона человек больше , чем в прошлом году. Количество заемщиков по кредитам наличными – 24 миллиона человек, за год их число практически не изменилось.
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россия, кредитка
Экономика, РОССИЯ, кредитка
Россиян с кредитками впервые стало больше, чем с наличным кредитом
ЦБ: россиян с кредитками в 2023 году впервые стало больше, чем с наличным кредитом
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россиян с кредитными картами в 2023 году впервые стало больше, чем граждан с наличным кредитом, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй".
"Пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем имеющих кредит наличными" , - сказано в материалах.
По данным ЦБ, на первое января 2024 года число активных пользователей кредитных карт превышает 27 миллионов человек, что на 6,6 миллиона человек больше , чем в прошлом году. Количество заемщиков по кредитам наличными – 24 миллиона человек, за год их число практически не изменилось.
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