https://1prime.ru/20240402/pespektiva-846983332.html
Дипломат Гаврилов объяснил, зачем для Киева сохраняют натовскую перспективу
Дипломат Гаврилов объяснил, зачем для Киева сохраняют натовскую перспективу - 02.04.2024, ПРАЙМ
Дипломат Гаврилов объяснил, зачем для Киева сохраняют натовскую перспективу
Для Киева сохраняют в повестке дня перспективу вступления в НАТО, чтобы управлять его режимом, заявил РИА Новости в интервью, приуроченном к 75-летию блока,... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T07:12+0300
2024-04-02T07:12+0300
2024-04-02T07:12+0300
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ВЕНА, 2 апр - ПРАЙМ. Для Киева сохраняют в повестке дня перспективу вступления в НАТО, чтобы управлять его режимом, заявил РИА Новости в интервью, приуроченном к 75-летию блока, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Натовцы действуют лукаво: не убирают "натовскую перспективу" для Украины с повестки дня, используя ее как инструмент внешнего управления киевским режимом", — пояснил он Гаврилов напомнил, что после 2007 года, когда было принято решение НАТО о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, российская сторона отмечала, что "это закладывает "мину замедленного действия" под основу европейской безопасности, и если это решение не будет пересмотрено, то весь континент пожнет его печальные плоды". Дипломат отметил, что, по словам самих же западных политиков, перспективы вступления Украины в НАТО весьма туманные. "Причина проста: в альянсе действует принцип, согласно которому любое расширение должно укреплять его безопасность. Вступление же в блок Украины приведет к непредсказуемым последствиям", — сказал Гаврилов. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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нато, украина
Дипломат Гаврилов объяснил, зачем для Киева сохраняют натовскую перспективу
Дипломат Гаврилов: Киеву не убирает натовскую перспективу, чтобы управлять его режимом
ВЕНА, 2 апр - ПРАЙМ. Для Киева сохраняют в повестке дня перспективу вступления в НАТО, чтобы управлять его режимом, заявил РИА Новости в интервью, приуроченном к 75-летию блока, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Натовцы действуют лукаво: не убирают "натовскую перспективу" для Украины с повестки дня, используя ее как инструмент внешнего управления киевским режимом", — пояснил он
Гаврилов напомнил, что после 2007 года, когда было принято решение НАТО о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, российская сторона отмечала, что "это закладывает "мину замедленного действия" под основу европейской безопасности, и если это решение не будет пересмотрено, то весь континент пожнет его печальные плоды".
Дипломат отметил, что, по словам самих же западных политиков, перспективы вступления Украины в НАТО весьма туманные.
"Причина проста: в альянсе действует принцип, согласно которому любое расширение должно укреплять его безопасность. Вступление же в блок Украины приведет к непредсказуемым последствиям", — сказал Гаврилов.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 12.00 мск.
Дипломат Гаврилов рассказал о страхе НАТО перед успехом России на Украине