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Нарышкин раскрыл, какие данные предоставили США перед терактом в "Крокусе"

Нарышкин раскрыл, какие данные предоставили США перед терактом в "Крокусе" - 02.04.2024, ПРАЙМ

Нарышкин раскрыл, какие данные предоставили США перед терактом в "Крокусе"

Федеральная служба безопасности получила слишком общие данные от США в части возможного теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил директор Службы внешней... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:02+0300

2024-04-02T14:02+0300

2024-04-02T14:53+0300

происшествия

крокус сити холл

сергей нарышкин

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности получила слишком общие данные от США в части возможного теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Главе службы после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии задали вопрос, насколько достоверны сообщения, что США и Иран предупредили российскую сторону о теракте, который произошёл в "Крокусе".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", — ответил Нарышкин.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данными ГУ МЧС по Московской области, 695 человек пострадали, 144 погибли, пять из них - дети.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.

https://1prime.ru/20240402/krokus-846995741.html

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крокус сити холл, сергей нарышкин