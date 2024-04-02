Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин раскрыл, какие данные предоставили США перед терактом в "Крокусе" - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240402/podgotovka-846999603.html
Нарышкин раскрыл, какие данные предоставили США перед терактом в "Крокусе"
Нарышкин раскрыл, какие данные предоставили США перед терактом в "Крокусе" - 02.04.2024, ПРАЙМ
Нарышкин раскрыл, какие данные предоставили США перед терактом в "Крокусе"
Федеральная служба безопасности получила слишком общие данные от США в части возможного теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил директор Службы внешней... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:02+0300
2024-04-02T14:53+0300
происшествия
крокус сити холл
сергей нарышкин
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/93/842129338_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_67d621f1fc7e5b3d104216454c9feb08.jpg
МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности получила слишком общие данные от США в части возможного теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Главе службы после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии задали вопрос, насколько достоверны сообщения, что США и Иран предупредили российскую сторону о теракте, который произошёл в "Крокусе".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", — ответил Нарышкин.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данными ГУ МЧС по Московской области, 695 человек пострадали, 144 погибли, пять из них - дети.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
https://1prime.ru/20240402/krokus-846995741.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/93/842129338_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d5f107fcd795856c24f0de6c603b9f4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, сергей нарышкин
Происшествия, Крокус сити холл, Сергей Нарышкин
14:02 02.04.2024 (обновлено: 14:53 02.04.2024)
 
Нарышкин раскрыл, какие данные предоставили США перед терактом в "Крокусе"

Нарышкин: ФСБ получила от США слишком общую информацию о подготовке теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности получила слишком общие данные от США в части возможного теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Главе службы после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии задали вопрос, насколько достоверны сообщения, что США и Иран предупредили российскую сторону о теракте, который произошёл в "Крокусе".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", — ответил Нарышкин.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данными ГУ МЧС по Московской области, 695 человек пострадали, 144 погибли, пять из них - дети.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
В СК подали заявление о возбуждении дела против владельцев "Крокуса"
12:53
 
ПроисшествияКрокус сити холлСергей Нарышкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала