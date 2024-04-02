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Зеленский официально снизил минимальный возраст мобилизованных - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Зеленский официально снизил минимальный возраст мобилизованных
Зеленский официально снизил минимальный возраст мобилизованных - 02.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский официально снизил минимальный возраст мобилизованных
Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизованных на Украине с 27 до 25 лет. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T18:55+0300
2024-04-02T18:55+0300
мобилизация на украине
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизованных на Украине с 27 до 25 лет.Соответствующую информацию сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет", – приводит РИА Новости размещенное нардепом в соцсети сообщение.Данный закон не рассматривает призыв инвалидов, но ужесточает процесс мобилизации. Теперь военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение двух месяцев после объявления мобилизации. Если призывник не явился в установленный срок, его права могут ограничить: запретить выезжать за рубеж, управлять автомобилем и арестовать счета.Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полицейских, пограничников.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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мобилизация на украине
мобилизация на Украине
18:55 02.04.2024
 
Зеленский официально снизил минимальный возраст мобилизованных

Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизованных

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизованных на Украине с 27 до 25 лет.
Соответствующую информацию сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет", – приводит РИА Новости размещенное нардепом в соцсети сообщение.
Данный закон не рассматривает призыв инвалидов, но ужесточает процесс мобилизации. Теперь военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение двух месяцев после объявления мобилизации. Если призывник не явился в установленный срок, его права могут ограничить: запретить выезжать за рубеж, управлять автомобилем и арестовать счета.
Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полицейских, пограничников.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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мобилизация на Украине
 
 
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