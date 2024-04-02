https://1prime.ru/20240402/zuby-846999103.html

Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин

Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин - 02.04.2024, ПРАЙМ

Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин

Союзное государство вызывает в странах Запада скрежет зубов, Москве и Минску приходится сталкиваться с постоянными вызовами, заявил журналистам после заседания... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:56+0300

2024-04-02T13:56+0300

2024-04-02T14:05+0300

политика

союзное государство

запад

сергей нарышкин

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Союзное государство вызывает в странах Запада скрежет зубов, Москве и Минску приходится сталкиваться с постоянными вызовами, заявил журналистам после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Я бы сказал, что вызовы по отношению к Российской Федерации, Республике Беларусь, по отношению к Союзному государству Белоруссии и России, они такие, постоянно действующие. Безусловно, само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах, и не только существование, а такое поступательное и уверенное развитие", — сказал он.По словам Нарышкина, западные спецслужбы применяют любые инструменты, чтобы поссорить Москву и Минск.Он отметил, что для этого используются и вмешательство во внутренние дела, деятельность так называемой внесистемной оппозиции, широкая пропагандистская кампания, кибератаки и другое.В пресс-бюро СВР сообщили, что повышенная ответственность за вскрытие "враждебных планов Запада" против России и Белоруссии возложена на спецслужбы двух стран."Подчеркнуто, что на российские и белорусские спецслужбы возлагается повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов Запада в отношении двух стран, за защиту и укрепление оборонного, промышленного и технологического потенциала Союзного государства в целом", — сказано в сообщении.Второго апреля в День единения народов в Москве состоялось заседание коллегий Службы внешней разведки РФ и Комитета государственной безопасности Белоруссии.

https://1prime.ru/20240402/svyazi-846984245.html

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союзное государство, запад, сергей нарышкин