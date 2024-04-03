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Адвокат "Макфы" назвал арест активов "творчеством пристава", пишут СМИ

Адвокат "Макфы" назвал арест активов "творчеством пристава", пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Адвокат "Макфы" назвал арест активов "творчеством пристава", пишут СМИ

Арест активов крупнейшего в России производителя макаронных изделий "Макфа" по иску Генеральной прокуратуры на 100 триллионов рублей не говорит о реальной их... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:24+0300

2024-04-03T09:24+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Арест активов крупнейшего в России производителя макаронных изделий "Макфа" по иску Генеральной прокуратуры на 100 триллионов рублей не говорит о реальной их стоимости, а является "творчеством судебного пристава". Об этом сообщил адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде, передает РБК.По словам адвоката, в иске прокуратуры указывается оценка имущества в 46 миллиардов рублей, а оценка в 100 триллионов рублей появилась только на момент ареста, без указания причины ее изменения. Хлюстов назвал позицию прокуратуры "юридической фантазией", не основанной на российском законодательстве.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, прокуратура опирается на статью 235 Гражданского кодекса, которая позволяет изъять доходы, если не доказано их законное происхождение, но в данном случае доказательств нет.Адвокат также отметил, что основанием для ареста становится только факт занимаемых должностей, хотя отсутствуют доказательства против правомерности получения доходов."В силу обстоятельств, которые они никак не доказывают, в материалах дела таких доказательств нет, они просто просят взять и изъять все имущество", — заключил Хлюстов.Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Компания "Макфа" от комментариев воздержалась."Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.

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