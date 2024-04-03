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Адвокат "Макфы" назвал арест активов "творчеством пристава", пишут СМИ
Адвокат "Макфы" назвал арест активов "творчеством пристава", пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Адвокат "Макфы" назвал арест активов "творчеством пристава", пишут СМИ
Арест активов крупнейшего в России производителя макаронных изделий "Макфа" по иску Генеральной прокуратуры на 100 триллионов рублей не говорит о реальной их... | 03.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Арест активов крупнейшего в России производителя макаронных изделий "Макфа" по иску Генеральной прокуратуры на 100 триллионов рублей не говорит о реальной их стоимости, а является "творчеством судебного пристава". Об этом сообщил адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде, передает РБК.По словам адвоката, в иске прокуратуры указывается оценка имущества в 46 миллиардов рублей, а оценка в 100 триллионов рублей появилась только на момент ареста, без указания причины ее изменения. Хлюстов назвал позицию прокуратуры "юридической фантазией", не основанной на российском законодательстве.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, прокуратура опирается на статью 235 Гражданского кодекса, которая позволяет изъять доходы, если не доказано их законное происхождение, но в данном случае доказательств нет.Адвокат также отметил, что основанием для ареста становится только факт занимаемых должностей, хотя отсутствуют доказательства против правомерности получения доходов."В силу обстоятельств, которые они никак не доказывают, в материалах дела таких доказательств нет, они просто просят взять и изъять все имущество", — заключил Хлюстов.Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Компания "Макфа" от комментариев воздержалась."Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
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Адвокат "Макфы" назвал арест активов "творчеством пристава", пишут СМИ
РБК: адвокат "Макфы" Хлюстов назвал сумму арестованных активов творчеством пристава
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Арест активов крупнейшего в России производителя макаронных изделий "Макфа" по иску Генеральной прокуратуры на 100 триллионов рублей не говорит о реальной их стоимости, а является "творчеством судебного пристава". Об этом сообщил адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде, передает
РБК.
По словам адвоката, в иске прокуратуры указывается оценка имущества в 46 миллиардов рублей, а оценка в 100 триллионов рублей появилась только на момент ареста, без указания причины ее изменения. Хлюстов назвал позицию прокуратуры "юридической фантазией", не основанной на российском законодательстве.
Согласно изданию, прокуратура опирается на статью 235 Гражданского кодекса, которая позволяет изъять доходы, если не доказано их законное происхождение, но в данном случае доказательств нет.
Адвокат также отметил, что основанием для ареста становится только факт занимаемых должностей, хотя отсутствуют доказательства против правомерности получения доходов.
"В силу обстоятельств, которые они никак не доказывают, в материалах дела таких доказательств нет, они просто просят взять и изъять все имущество", — заключил Хлюстов.
Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Компания "Макфа" от комментариев воздержалась.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры