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В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте
В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте - 03.04.2024, ПРАЙМ
В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте
Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:19+0300
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инфляция
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АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. "В марте рост потребительских цен составил 3,16%, а годовая инфляция выросла до 68,5%", - говорится в сообщении Института статистики. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам месяца в 124,63%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 5,68%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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турция, инфляция
В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте
TUIK: годовая инфляция в Турции в марте официально составила 68,5%
АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%.
"В марте рост потребительских цен составил 3,16%, а годовая инфляция выросла до 68,5%", - говорится в сообщении Института статистики.
При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам месяца в 124,63%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 5,68%.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.