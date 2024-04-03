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В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте

В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте - 03.04.2024, ПРАЙМ

В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте

Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T10:19+0300

2024-04-03T10:19+0300

2024-04-03T10:19+0300

турция

инфляция

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АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. "В марте рост потребительских цен составил 3,16%, а годовая инфляция выросла до 68,5%", - говорится в сообщении Института статистики. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам месяца в 124,63%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 5,68%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

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турция, инфляция