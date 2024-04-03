Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-v-turtsii-847025706.html
В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте
В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте - 03.04.2024, ПРАЙМ
В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте
Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:19+0300
2024-04-03T10:19+0300
турция
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg
АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. "В марте рост потребительских цен составил 3,16%, а годовая инфляция выросла до 68,5%", - говорится в сообщении Института статистики. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам месяца в 124,63%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 5,68%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3da6b17c9ed6ac8f067bd6fc320d99cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, инфляция
ТУРЦИЯ, инфляция
10:19 03.04.2024
 
В Турции оценили уровень годовой инфляции в марте

TUIK: годовая инфляция в Турции в марте официально составила 68,5%

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%.
"В марте рост потребительских цен составил 3,16%, а годовая инфляция выросла до 68,5%", - говорится в сообщении Института статистики.
При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам месяца в 124,63%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 5,68%.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
 
ТУРЦИЯинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала