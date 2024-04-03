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Источник РИА опроверг данные, что США предупреждали о теракте в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Источник РИА опроверг данные, что США предупреждали о теракте в России
Источник РИА опроверг данные, что США предупреждали о теракте в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Источник РИА опроверг данные, что США предупреждали о теракте в России
Сообщения американских СМИ о якобы предупреждениях вашингтона о готовящемся теракте в России не соответствуют действительности, заявил агентству РИА Новости... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T16:06+0300
2024-04-03T16:12+0300
крокус сити холл
сша
сми
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сообщения американских СМИ о якобы предупреждениях вашингтона о готовящемся теракте в России не соответствуют действительности, заявил агентству РИА Новости источник в компетентном ведомстве РФ.Ранее газеты The New York Times и The Washington Post писали, что США предупредили Россию, что готовится теракт в "Крокус сити холле"."Данная информация не соответствует действительности", - заявил собеседник агентства.Источник пояснил, что предупреждения были, однако они носили общий характер и информировали о возможности террористического акта в местах массового скопления людей.
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крокус сити холл, сша, сми, россия
Крокус сити холл, США, СМИ, РОССИЯ
16:06 03.04.2024 (обновлено: 16:12 03.04.2024)
 
Источник РИА опроверг данные, что США предупреждали о теракте в России

Источник РИА опроверг, что США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сообщения американских СМИ о якобы предупреждениях вашингтона о готовящемся теракте в России не соответствуют действительности, заявил агентству РИА Новости источник в компетентном ведомстве РФ.
Ранее газеты The New York Times и The Washington Post писали, что США предупредили Россию, что готовится теракт в "Крокус сити холле".
"Данная информация не соответствует действительности", - заявил собеседник агентства.
Источник пояснил, что предупреждения были, однако они носили общий характер и информировали о возможности террористического акта в местах массового скопления людей.
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