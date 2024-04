https://1prime.ru/20240403/krokus-847047613.html

Источник РИА опроверг данные, что США предупреждали о теракте в России

2024-04-03T16:06+0300

2024-04-03T16:06+0300

2024-04-03T16:12+0300

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сообщения американских СМИ о якобы предупреждениях вашингтона о готовящемся теракте в России не соответствуют действительности, заявил агентству РИА Новости источник в компетентном ведомстве РФ.Ранее газеты The New York Times и The Washington Post писали, что США предупредили Россию, что готовится теракт в "Крокус сити холле"."Данная информация не соответствует действительности", - заявил собеседник агентства.Источник пояснил, что предупреждения были, однако они носили общий характер и информировали о возможности террористического акта в местах массового скопления людей.

