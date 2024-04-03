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Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711 - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711 - 03.04.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711
В результате произошедшего 3 марта землетрясения на Тайване пострадали 711 человек, передает тайваньский новостной портал SET News со ссылкой на пожарных. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:11+0300
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землетрясение
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ПЕКИН, 3 апр – ПРАЙМ. В результате произошедшего 3 марта землетрясения на Тайване пострадали 711 человек, передает тайваньский новостной портал SET News со ссылкой на пожарных.Кроме того, сообщается, что помощи спасателей ждут еще 77 человек. Информации о том, пострадали ли они, пока нет. Ранее отмечалось, Что, согласно данным, четыре человека погибки и 97 пострадали.По информации Китайского сейсмологического управления, в среду 3 марта у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Позднее на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4.
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землетрясение
землетрясение
10:11 03.04.2024
 
Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711

SET News: число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711

© CC BY 2.0 / 總統府Флаг Тайваня
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© CC BY 2.0 / 總統府
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ПЕКИН, 3 апр – ПРАЙМ. В результате произошедшего 3 марта землетрясения на Тайване пострадали 711 человек, передает тайваньский новостной портал SET News со ссылкой на пожарных.
Кроме того, сообщается, что помощи спасателей ждут еще 77 человек. Информации о том, пострадали ли они, пока нет.
Ранее отмечалось, Что, согласно данным, четыре человека погибки и 97 пострадали.
По информации Китайского сейсмологического управления, в среду 3 марта у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Позднее на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4.
 
землетрясение
 
 
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