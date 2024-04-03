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Откровенно: Банк России объяснил жесткий вердикт по ставке

Откровенно: Банк России объяснил жесткий вердикт по ставке - 03.04.2024, ПРАЙМ

Откровенно: Банк России объяснил жесткий вердикт по ставке

Банк России второй раз обнародовал протоколы заседания ЦБ по ставке, и они оказались отнюдь не радужными. Участники заседания ждут дальнейшего ужесточения... | 03.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-03T04:04+0300

банк россии

эксклюзив

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк России второй раз обнародовал протоколы заседания ЦБ по ставке, и они оказались отнюдь не радужными. Участники заседания ждут дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий и замедления темпов роста ВВП. Как долго регулятор намерен держать паузу и в какую сторону двинется ставка, читайте в материале "Прайма".Ближе к народуБанк России впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в феврале этого года. До этого ход заседания оставался закрытым, "в народ" выносили лишь его вердикт – повысить ставку, снизить или оставить неизменной. Однако в начале этого года регулятор в целях большей открытости и прогнозируемости изменений принял решение приоткрыть внутреннюю "кухню".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ документе приводятся позиции участников обсуждения, их мнение о текущей экономической ситуации и перспективах развития, но без акцента на позицию отдельных участников. Текст резюме содержит варианты решений регулятора с аргументами "за" и "против". Так, по итогам февральского заседания были озвучены два сценария – сохранение ставки на уровне 16% годовых и ее повышение до 17%. Как мы знаем, остановились на первом варианте.При всем богатстве выбора альтернативы нетНа этот раз рассматривался только один сценарий – сохранение действующей ставки. Причина - сомнения в устойчивом замедлении инфляции. Сейчас показатель сохраняется в диапазоне 6-7 процентов годовых. Инфляцию подстегивает высокий потребительский спрос за счет роста доходов и кредитования. Он стал неприятным сюрпризом, поскольку разгоняет цены сильнее, чем ожидалось.Кроме того, с момента предыдущих повышений прошло слишком мало времени. Денежно-кредитные условия продолжат подстраиваться к ним в течение ближайших месяцев. Лишь после этого высокие ставки в экономике дадут ожидаемый эффект. Их сохранение наконец снизит кредитную активность и повысит сберегательную.В целом причины сохранения высоких ставок остаются прежними, рассуждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, в случае определенного сигнала экономические агенты стали бы ждать резкого удешевления кредитов. Это снизит склонность к сбережениям, еще больше разгонит спрос и в конечном итоге усилит инфляцию.Оптимизм тут неуместенВообще нынешняя ситуация в экономике зависит не только от денежно-кредитной политики, признает регулятор. Влияют и ожидаемый переход банковской системы от структурного профицита к дефициту ликвидности, и отмена большинства послаблений для банков, и меры по снижению рисков финансового сектора.Но, несмотря на это, в первом квартале мы наблюдали оживление - по данным Минэкономразвития, рост ВВП в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре. Помимо оперативных показателей, об этом свидетельствуют опросы компаний. Так, индикатор бизнес‐климата Банка России в марте увеличился до максимального значения за последние 12 лет. Улучшились оценки по спросу и выпуску товаров и услуг. Ожидания будущего производства и спроса – рекордные с мая 2013 года.Но регулятор не был бы регулятором, если бы допустил излишний оптимизм. Так, некоторые члены совета директоров считают, что ускорение роста ВВП в начале 2024 года могло быть временным. В этом есть свой резон, считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров."Ускорение роста ВВП не имеет устойчивого источника финансирования и связано с разовыми факторами спроса, в том числе на продукцию ВПК. Кроме того, рост доходов, который мы наблюдаем, не связан с фундаментальным фактором, определяющим рост зарплаты - производительностью труда. Разрыв зарплаты и производительности труда всегда выливается в инфляцию", - пояснил он.До поступления обновлённых данных сложно говорить об устойчивости данного процесса. Эти сомнения были справедливо отмечены отдельными участниками дискуссии, напомнил эксперт Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафронов.Сохранять нельзя снизитьУчитывая все вводные, участники заседания пока воздержались даже от сигнала по дальнейшему направлению движения по ставке. Было решено ограничиться указанием на продолжительный период поддержания жестких условий в экономике. "Причина - высокая неопределенность дальнейшего развития экономической ситуации. Сигнал о снижении ставки посчитали преждевременным на текущем этапе", - пояснил Антонов.Но ряд членов совета директоров Банка России предложили на ближайших заседаниях все же определиться с сигналом по дальнейшему движению ставки. Были обозначены условия для ее повышения – сохранение или скачок инфляции и потребительской активности, увеличение жесткости рынка труда и прочие форс-мажорные обстоятельства."В случае закрепления инфляционной динамики на повышенных уровнях, наблюдавшихся в январе-феврале с учетом сезонности, а также при ее ускорении повышение ключевой ставки является весьма вероятным", - полагает Сафронов. Но на мартовском заседании ЦБ решил эту возможность прямо не озвучивать из-за неопределенности.По мнению Федорова, говорить об ужесточении ДКП сейчас не приходится, но и сохранение нынешних ставок тоже можно считать своего рода ужесточением. Оно происходит на фоне отмены регуляторных послаблений для банков, анонсированных изменений в бюджетно-налоговой политике, а также ожидаемого сохранения ключевой ставки на повышенном уровне более продолжительное время. Но это необходимо для нормализации темпа роста цен.Снижение возможно при устойчивом замедлении роста цен, охлаждении потребкредитования и спроса, смягчении ситуации на рынке труда, отсутствии рисков со стороны бюджета или внешних факторов. Но консенсуса по этому вопросу пока нет – как не видно и упомянутых факторов.Прекрасное далекоПри этом ориентиры регулятора остаются прежними - вероятность устойчивого смягчения ДКП связывается с достижением инфляцией таргета 4%. Это маловероятно ранее 2025 года в базовом сценарии, полагает Антонов. Замедление инфляции лишь начнется во второй половине этого года, и то если не произойдет ничего неожиданного. Снижение кредитование тоже станет очевидно несколько месяцев спустя, когда банковские меры дадут результат.Аналитики напоминают, что Центробанк, как и любой другой регулятор, редко принимает неожиданные решения. Такое возможно лишь на внеочередных заседаниях в качестве реакции на шоковые события. Но сейчас шоков нет, мы находимся в периоде монотонной работы по нормализации темпа роста цен.По мнению Сафронова, достигнутого уровня ключевой ставки в сочетании с дальнейшим ужесточением денежно-кредитных условий и других косвенных факторов должно хватить для плавного охлаждения потребительской активности и устойчивого замедления ценовой динамики. Если это произойдёт в ближайшие месяцы, то старт цикла снижения ключевой ставки может начаться в июле-сентябре 2024 года. И лишь к концу этого-началу следующего года регулятор начнет действовать смелее. Если ему ничего не помешает.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

эксклюзив, ставка банка россии, процентная ставка, прогноз по ключевой ставке цб