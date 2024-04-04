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ФАС назвала незаконными действия Apple по бесконтактных платежам
ФАС назвала незаконными действия Apple по бесконтактных платежам - 04.04.2024, ПРАЙМ
ФАС назвала незаконными действия Apple по бесконтактных платежам
Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщает Федеральная... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:07+0300
2024-04-04T09:07+0300
2024-04-04T09:39+0300
россия
фас рф
apple
бесконтактные платежи
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство полагает, что действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.Отмечается, что сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты."Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", - говорится в сообщении.Кроме того, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store."По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", - добавляется в сообщении.
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россия, фас рф, apple, бесконтактные платежи
РОССИЯ, ФАС РФ, Apple, бесконтактные платежи
ФАС назвала незаконными действия Apple по бесконтактных платежам
ФАС ждет от Apple позицию по доступу к бесконтактным платежам в России
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство полагает, что действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Отмечается, что сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты.
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"Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", - говорится в сообщении.
Кроме того, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.
"По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", - добавляется в сообщении.