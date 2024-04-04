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Минпромторг попросили обезопасить рынок косметологии от контрафакта

Минпромторг попросили обезопасить рынок косметологии от контрафакта - 04.04.2024, ПРАЙМ

Минпромторг попросили обезопасить рынок косметологии от контрафакта

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минмпромторг с просьбой проинформировать о маркировке используемых в косметологии филлеров и обезопасить этот рынок от... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:29+0300

2024-04-04T15:29+0300

2024-04-04T15:30+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минмпромторг с просьбой проинформировать о маркировке используемых в косметологии филлеров и обезопасить этот рынок от наплыва контрафакта, текст его обращения к вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Минпромторг предложил с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке ряда медизделий. В числе прочих в список вошли используемые в пластической хирургии и косметологии филлеры и косметические нити. ОБРАЩЕНИЕ В обращении Гибатдинов отметил, что кроме намеченного плана по проведению соответствующего эксперимента "никаких дальнейших шагов в обозначенном направлении не было". По его словам, ежедневно растёт число пострадавших от осложнений в результате применения некачественных препаратов, а специалисты "ждут от государства защиты и борьбы с рынком нелегальной продукции". "Уважаемый Денис Валентинович, ...прошу вас дать разъяснения относительно состояния инициативы о маркировке филлеров в России, а также предпринять все необходимых меры для контроля за безопасностью пациентов от наплыва контрафактов "серого" рынка косметологии", - написал Гибатдинов. Он отметил, что зачастую случаи причинения вреда здоровью при проведении косметологических процедур являются последствием "некачественного предоставления услуги из-за недостаточной квалификации специалиста или же контрафактности продукции". "В рабочих пространствах и частных косметических кабинетах часто используются несертифицированные препараты, что приводит к уменьшению цены на процедуры и перетоку пациентов из аккредитованных медицинских организаций в подобные учреждения. Наблюдается и рост объема поддельных и контрафактных медицинских товаров, которые в свою очередь уменьшают качество и безопасность услуг", - добавил парламентарий. Сенатор также подчеркнул, что "горе-специалисты" практически не подвергаются никаким санкциям, а "последствия их деятельности могут привести даже к летальному исходу", поэтому необходим строгий контроль за рынком. "Мы начали вести работу над проектом федерального закона о внедрении дополнительных мер ответственности за оказание услуг в сфере эстетической косметологии без лицензии", - резюмировал парламентарий. ПОПУЛЯРНОСТЬ ФИЛЛЕРОВ В РОССИИ Как отметил Гибатдинов в обращении к Мантурову, использование контурной инъекционной пластики с различными филлерами сегодня является "одним из самых популярных методов коррекции в эстетической медицине, уступая лишь инъекциям ботулинического токсина". Основным материалом для таких процедур в настоящее время являются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, популярность которых стабильно растет в течение последних 20 лет, объяснил политик. "Среди общего оборота продукции в сфере эстетической медицины за прошлый год филлеры составили около 65%. Введение филлеров в различные части тела стало одной из самых популярных процедур в нашей стране за последние несколько лет", - констатировал сенатор.

https://1prime.ru/20240305/845975438.html

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россия, минпромторг, совфед