https://1prime.ru/20240404/nato-847064730.html

Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США

Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США - 04.04.2024, ПРАЙМ

Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США

На фоне многолетнего расширения НАТО в Европе США стали жертвой продвигаемой восточноевропейскими государствами повестки, рассказал РИА Новости экс-советник в... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T09:52+0300

2024-04-04T09:52+0300

2024-04-04T09:52+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. На фоне многолетнего расширения НАТО в Европе США стали жертвой продвигаемой восточноевропейскими государствами повестки, рассказал РИА Новости экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден."Расширение НАТО превратило то, что когда-то (до марта 1953 года), возможно, можно было назвать оборонительным альянсом, в классическую ситуацию "хвост виляет собакой" (после 1992 года)", - сказал он.Как в этой связи добавил Карден, из-за расширения блока бывшие советские республики и страны Варшавского договора "навязывают" Штатам свою повестку. По его словам, расширения альянса является значительной и основной проблемой.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.

https://1prime.ru/20240404/nato-847062734.html

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сша, нато