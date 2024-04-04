Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240404/nato-847064730.html
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США - 04.04.2024, ПРАЙМ
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США
На фоне многолетнего расширения НАТО в Европе США стали жертвой продвигаемой восточноевропейскими государствами повестки, рассказал РИА Новости экс-советник в... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:52+0300
2024-04-04T09:52+0300
сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. На фоне многолетнего расширения НАТО в Европе США стали жертвой продвигаемой восточноевропейскими государствами повестки, рассказал РИА Новости экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден."Расширение НАТО превратило то, что когда-то (до марта 1953 года), возможно, можно было назвать оборонительным альянсом, в классическую ситуацию "хвост виляет собакой" (после 1992 года)", - сказал он.Как в этой связи добавил Карден, из-за расширения блока бывшие советские республики и страны Варшавского договора "навязывают" Штатам свою повестку. По его словам, расширения альянса является значительной и основной проблемой.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.
https://1prime.ru/20240404/nato-847062734.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нато
США, НАТО
09:52 04.04.2024
 
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США

Экс-чиновник: расширение НАТО сделало США заложником восточноевропейских стран

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. На фоне многолетнего расширения НАТО в Европе США стали жертвой продвигаемой восточноевропейскими государствами повестки, рассказал РИА Новости экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
"Расширение НАТО превратило то, что когда-то (до марта 1953 года), возможно, можно было назвать оборонительным альянсом, в классическую ситуацию "хвост виляет собакой" (после 1992 года)", - сказал он.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Европа не будет диктовать России свою волю, заявили в МИД
08:58
Как в этой связи добавил Карден, из-за расширения блока бывшие советские республики и страны Варшавского договора "навязывают" Штатам свою повестку. По его словам, расширения альянса является значительной и основной проблемой.
НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.
 
СШАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала