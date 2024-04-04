https://1prime.ru/20240404/nato-847064730.html
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США - 04.04.2024, ПРАЙМ
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США
На фоне многолетнего расширения НАТО в Европе США стали жертвой продвигаемой восточноевропейскими государствами повестки, рассказал РИА Новости экс-советник в... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:52+0300
2024-04-04T09:52+0300
2024-04-04T09:52+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. На фоне многолетнего расширения НАТО в Европе США стали жертвой продвигаемой восточноевропейскими государствами повестки, рассказал РИА Новости экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден."Расширение НАТО превратило то, что когда-то (до марта 1953 года), возможно, можно было назвать оборонительным альянсом, в классическую ситуацию "хвост виляет собакой" (после 1992 года)", - сказал он.Как в этой связи добавил Карден, из-за расширения блока бывшие советские республики и страны Варшавского договора "навязывают" Штатам свою повестку. По его словам, расширения альянса является значительной и основной проблемой.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.
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сша, нато
Экс-чиновник рассказал, как расширения НАТО вредит США
Экс-чиновник: расширение НАТО сделало США заложником восточноевропейских стран
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. На фоне многолетнего расширения НАТО в Европе США стали жертвой продвигаемой восточноевропейскими государствами повестки, рассказал РИА Новости экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
"Расширение НАТО превратило то, что когда-то (до марта 1953 года), возможно, можно было назвать оборонительным альянсом, в классическую ситуацию "хвост виляет собакой" (после 1992 года)", - сказал он.
Европа не будет диктовать России свою волю, заявили в МИД
Как в этой связи добавил Карден, из-за расширения блока бывшие советские республики и страны Варшавского договора "навязывают" Штатам свою повестку. По его словам, расширения альянса является значительной и основной проблемой.
НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.