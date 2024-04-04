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Гибридная война НАТО против России не имеет аналогов, заявил посол

Гибридная война НАТО против России не имеет аналогов, заявил посол - 04.04.2024, ПРАЙМ

Гибридная война НАТО против России не имеет аналогов, заявил посол

Гибридная война, которую против России развязал Североатлантический альянс, является беспрецедентной, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T09:18+0300

2024-04-04T09:18+0300

2024-04-04T10:00+0300

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Гибридная война, которую против России развязал Североатлантический альянс, является беспрецедентной, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли сравнивать нынешнюю ситуацию в противостоянии НАТО и Москвы с позднесоветским периодом."Как известно, в одну реку нельзя войти дважды, и сравнение разных исторических эпох – занятие не очень продуктивное. Во второй половине прошлого века международная политика определялась биполярным противостоянием, в то время как сегодня мы является свидетелями становления полицентричного мира", - объяснил Токовинин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"При этом гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны", - охарактеризовал посол нынешнюю ситуацию. Обстановка осложняется тем, что разрушены практически все "предохранители", призванные в период соперничества СССР и США обеспечивать сдержанность и предотвращать выход ситуации из-под контроля, добавил дипломат. Парадокс, по его словам, в том, что, если в 1970-х - 80-х годах общественность западноевропейских государств остро осознавала угрозу уничтожения человеческой цивилизации в ядерном конфликте, и эта проблема была тогда важной частью политической жизни, то ныне она отодвинута "далеко на периферию информационного пространства". Токовинин указал на то, что важнейшие решения, связанные с втягиванием стран Европы все глубже в конфронтацию с Россией, политики принимают без общественного обсуждения, под диктовку США. При этом такие решения часто используются как разменные монеты во внутриполитической борьбе, отметил он."Страны Запада полностью вернули отношения с Россией к "игре с нулевой суммой" и пытаются повышать ставки. Российское руководство многократно предупреждало о крайней опасности такой линии", - подчеркнул дипломат.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле же отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал бредом опасения Запада о надвигающейся атаке России.

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нато, россия, бельгия