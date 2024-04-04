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Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном
Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном - 04.04.2024, ПРАЙМ
Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном
США ввели санкции против судоходной компании из ОАЭ и связанные с ней суда за взаимодействие с Ираном, сообщило министерство финансов США в четверг. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T17:58+0300
2024-04-04T17:58+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. США ввели санкции против судоходной компании из ОАЭ и связанные с ней суда за взаимодействие с Ираном, сообщило министерство финансов США в четверг. В санкционный список включена судоходная компания Oceanlink Maritime DMCC. Как пояснили в минфине, по данным США, компания и принадлежащий ей флот "задействованы в перевозках товаров для генералитета иранской армии и министерства обороны страны". Под санкции попали 13 принадлежащих Oceanlink Maritime и зарегистрированных под различными флагами танкеров, предназначенных для перевозки нефти и СПГ. В соответствии с действующими правилами, имущество и активы попавших под санкции юридических и физических лиц на территории США блокируется, гражданам США запрещено взаимодействие с ними.
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сша, иран, оаэ
Политика, США, ИРАН, ОАЭ
17:58 04.04.2024
 
Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном

Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. США ввели санкции против судоходной компании из ОАЭ и связанные с ней суда за взаимодействие с Ираном, сообщило министерство финансов США в четверг.
В санкционный список включена судоходная компания Oceanlink Maritime DMCC. Как пояснили в минфине, по данным США, компания и принадлежащий ей флот "задействованы в перевозках товаров для генералитета иранской армии и министерства обороны страны".
Под санкции попали 13 принадлежащих Oceanlink Maritime и зарегистрированных под различными флагами танкеров, предназначенных для перевозки нефти и СПГ.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ
2 апреля, 22:01
В соответствии с действующими правилами, имущество и активы попавших под санкции юридических и физических лиц на территории США блокируется, гражданам США запрещено взаимодействие с ними.
 
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