https://1prime.ru/20240404/sanktsii-847087445.html
Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном
Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном - 04.04.2024, ПРАЙМ
Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном
США ввели санкции против судоходной компании из ОАЭ и связанные с ней суда за взаимодействие с Ираном, сообщило министерство финансов США в четверг. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T17:58+0300
2024-04-04T17:58+0300
2024-04-04T17:58+0300
политика
сша
иран
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_2c5aff2f04a314b2c02df1d0cfdff09c.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. США ввели санкции против судоходной компании из ОАЭ и связанные с ней суда за взаимодействие с Ираном, сообщило министерство финансов США в четверг. В санкционный список включена судоходная компания Oceanlink Maritime DMCC. Как пояснили в минфине, по данным США, компания и принадлежащий ей флот "задействованы в перевозках товаров для генералитета иранской армии и министерства обороны страны". Под санкции попали 13 принадлежащих Oceanlink Maritime и зарегистрированных под различными флагами танкеров, предназначенных для перевозки нефти и СПГ. В соответствии с действующими правилами, имущество и активы попавших под санкции юридических и физических лиц на территории США блокируется, гражданам США запрещено взаимодействие с ними.
https://1prime.ru/20240402/sanktsii-847017700.html
сша
иран
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_05bf99f4b3b89e57b33b07e54a9704d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, оаэ
Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном
Минфин США ввел санкции против судоходной компании из ОАЭ за связи с Ираном
ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. США ввели санкции против судоходной компании из ОАЭ и связанные с ней суда за взаимодействие с Ираном, сообщило министерство финансов США в четверг.
В санкционный список включена судоходная компания Oceanlink Maritime DMCC. Как пояснили в минфине, по данным США, компания и принадлежащий ей флот "задействованы в перевозках товаров для генералитета иранской армии и министерства обороны страны".
Под санкции попали 13 принадлежащих Oceanlink Maritime и зарегистрированных под различными флагами танкеров, предназначенных для перевозки нефти и СПГ.
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ
В соответствии с действующими правилами, имущество и активы попавших под санкции юридических и физических лиц на территории США блокируется, гражданам США запрещено взаимодействие с ними.