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"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине
"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине
Противовоздушная оборона Украины испытывает колоссальный ущерб после российских атак, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:02+0300
2024-04-04T13:02+0300
2024-04-04T13:07+0300
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Противовоздушная оборона Украины испытывает колоссальный ущерб после российских атак, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, по словам экс-разведчика, такие бомбы ничего не оставляют от ВСУ. По его словам, в России запустили массовое изготовление мощнейших авиабомб ФАБ-3000, обороняться от которых ВСУ не сможет.Как резюмировал Риттер, именно так выглядит стратегическое поражение.Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что новый транш военной помощи со стороны США приведет только к огромным потерям в рядах ВСУ и потери Украиной некоторых территорий.
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россия, украина, сша, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине, Вооружения
"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине
Экс-разведчик Риттер: Россия нанесла непоправимый ущерб системе ПВО Украины
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ.
Противовоздушная оборона Украины испытывает колоссальный ущерб после российских атак, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong
.
"Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство", — отметил он.
Кроме того, по словам экс-разведчика, такие бомбы ничего не оставляют от ВСУ. По его словам, в России запустили массовое изготовление мощнейших авиабомб ФАБ-3000, обороняться от которых ВСУ не сможет.
Как резюмировал Риттер, именно так выглядит стратегическое поражение.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что новый транш военной помощи со стороны США приведет только к огромным потерям в рядах ВСУ и потери Украиной некоторых территорий.
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