Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240404/spetsoperatsiya-na-ukraine-847073004.html
"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине
"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине
Противовоздушная оборона Украины испытывает колоссальный ущерб после российских атак, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:02+0300
2024-04-04T13:07+0300
россия
украина
сша
военная помощь украине
вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Противовоздушная оборона Украины испытывает колоссальный ущерб после российских атак, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, по словам экс-разведчика, такие бомбы ничего не оставляют от ВСУ. По его словам, в России запустили массовое изготовление мощнейших авиабомб ФАБ-3000, обороняться от которых ВСУ не сможет.Как резюмировал Риттер, именно так выглядит стратегическое поражение.Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что новый транш военной помощи со стороны США приведет только к огромным потерям в рядах ВСУ и потери Украиной некоторых территорий.
https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847067142.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине, Вооружения
13:02 04.04.2024 (обновлено: 13:07 04.04.2024)
 
"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия нанесла непоправимый ущерб системе ПВО Украины

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Противовоздушная оборона Украины испытывает колоссальный ущерб после российских атак, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство", — отметил он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, по словам экс-разведчика, такие бомбы ничего не оставляют от ВСУ. По его словам, в России запустили массовое изготовление мощнейших авиабомб ФАБ-3000, обороняться от которых ВСУ не сможет.
Как резюмировал Риттер, именно так выглядит стратегическое поражение.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что новый транш военной помощи со стороны США приведет только к огромным потерям в рядах ВСУ и потери Украиной некоторых территорий.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском
10:55
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСШАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала