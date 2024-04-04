https://1prime.ru/20240404/spetsoperatsiya-na-ukraine-847073004.html

"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине

"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Точно в цель". В США раскрыли последствия российских ударов по Украине

Противовоздушная оборона Украины испытывает колоссальный ущерб после российских атак, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T13:02+0300

2024-04-04T13:02+0300

2024-04-04T13:07+0300

россия

украина

сша

военная помощь украине

вооружения

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Противовоздушная оборона Украины испытывает колоссальный ущерб после российских атак, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, по словам экс-разведчика, такие бомбы ничего не оставляют от ВСУ. По его словам, в России запустили массовое изготовление мощнейших авиабомб ФАБ-3000, обороняться от которых ВСУ не сможет.Как резюмировал Риттер, именно так выглядит стратегическое поражение.Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что новый транш военной помощи со стороны США приведет только к огромным потерям в рядах ВСУ и потери Украиной некоторых территорий.

https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847067142.html

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россия, украина, сша, военная помощь украине