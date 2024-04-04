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НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД
НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД - 04.04.2024, ПРАЙМ
НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД
по нанесению России стратегического поражения толкает альянс к действиям, которые могут ухудшить безопасность во всем мире. Об этом сообщила официальный... | 04.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Провал планов НАТО по нанесению России стратегического поражения толкает альянс к действиям, которые могут ухудшить безопасность во всем мире. Об этом сообщила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, Соединенные Штаты и их союзники "накачивают" Украину вооружением и наемниками, чтобы с ее помощью нанести российской стороне "стратегическое поражение". Кроме того, для достижения своих целей альянс прибегает к различным методам, в том числе и к террористическим актам."Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность не только в Европе, но и во всем мире", - сказала Захарова.Тем не менее, Россия намерена отстаивать свою безопасность в контексте противостояния с блоком, и на Западе об этом уже всем известно. Безопасность и обороноспособность России полностью обеспечена, подытожила дипломат.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
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Политика, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД
МИД: действия НАТО после неудач в борьбе с РФ могут ухудшить безопасность во всем мире
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Провал планов НАТО по нанесению России стратегического поражения толкает альянс к действиям, которые могут ухудшить безопасность во всем мире. Об этом сообщила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, Соединенные Штаты и их союзники "накачивают" Украину вооружением и наемниками, чтобы с ее помощью нанести российской стороне "стратегическое поражение".
Кроме того, для достижения своих целей альянс прибегает к различным методам, в том числе и к террористическим актам.
"Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность не только в Европе, но и во всем мире", - сказала Захарова.
Тем не менее, Россия намерена отстаивать свою безопасность в контексте противостояния с блоком, и на Западе об этом уже всем известно. Безопасность и обороноспособность России полностью обеспечена, подытожила дипломат.
НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
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