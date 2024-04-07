https://1prime.ru/20240407/kurenkov-847150373.html
Глава МЧС оценил силы и средства для ликвидации последствий паводка в Орске
Глава МЧС оценил силы и средства для ликвидации последствий паводка в Орске - 07.04.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС оценил силы и средства для ликвидации последствий паводка в Орске
Участвующих в ликвидации последствий масштабного паводка в Орске Оренбургской области сил и средств достаточно, заявил глава МЧС России Александр Куренков. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T10:06+0300
2024-04-07T10:06+0300
2024-04-07T10:07+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
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ОРСК (Оренбургская область), 7 апр - ПРАЙМ. Участвующих в ликвидации последствий масштабного паводка в Орске Оренбургской области сил и средств достаточно, заявил глава МЧС России Александр Куренков. "Сил и средств (для ликвидации последствий паводка в Орске — ред.) достаточно. Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена. Все, что будет необходимо, будет привезено",— сказал он и добавил, что сейчас наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и в районе Старого города. В последнем можно передвигаться только на лодках, глубина воды здесь достигает двух метров. Спасательные лодки курсируют постоянно, перевозя людей с личными вещами.
https://1prime.ru/20240407/ukhudshenie-847150103.html
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оренбургская область, паводок, мчс россии
Происшествия, Оренбургская область, паводок, МЧС России
Глава МЧС оценил силы и средства для ликвидации последствий паводка в Орске
Глава МЧС Куренков: сил и средств для ликвидации последствий паводка в Орске достаточно
ОРСК (Оренбургская область), 7 апр - ПРАЙМ. Участвующих в ликвидации последствий масштабного паводка в Орске Оренбургской области сил и средств достаточно, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Сил и средств (для ликвидации последствий паводка в Орске — ред.) достаточно. Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена. Все, что будет необходимо, будет привезено",— сказал он и добавил, что сейчас наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и в районе Старого города. В последнем можно передвигаться только на лодках, глубина воды здесь достигает двух метров. Спасательные лодки курсируют постоянно, перевозя людей с личными вещами.
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации