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Маск сделал прогноз, сколько времени осталось человечеству
Маск сделал прогноз, сколько времени осталось человечеству - 07.04.2024, ПРАЙМ
Маск сделал прогноз, сколько времени осталось человечеству
Человеческая цивилизация сможет просуществовать только несколько столетий, если не станет "межпланетной" — такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:20+0300
2024-04-07T09:20+0300
2024-04-07T09:24+0300
илон маск
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Человеческая цивилизация сможет просуществовать только несколько столетий, если не станет "межпланетной" — такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон Маск.Журналист и футуролог Эд Крассенштейн задал в соцсети X вопрос, когда придет конец человеческой цивилизации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если мы станем межпланетными, а потом и межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет", — ответил Маск в комментарии.По его словам, человечеству нужно сохранять существующий уровень развития, пока Марс не превратится в самодостаточное для жизни место. По мнению Маска, это может произойти через 20 лет.Маск не раз заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. В частности, он выражал желание лично присоединиться в будущем к марсианской колонии первопроходцев.
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илон маск
Маск сделал прогноз, сколько времени осталось человечеству
Маск: если человечество не станет межзвездным, ему отведено лишь несколько сот лет
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Человеческая цивилизация сможет просуществовать только несколько столетий, если не станет "межпланетной" — такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон Маск.
Журналист и футуролог Эд Крассенштейн задал в соцсети X
вопрос, когда придет конец человеческой цивилизации.
"Если мы станем межпланетными, а потом и межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет", — ответил Маск в комментарии.
По его словам, человечеству нужно сохранять существующий уровень развития, пока Марс не превратится в самодостаточное для жизни место. По мнению Маска, это может произойти через 20 лет.
Маск не раз заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. В частности, он выражал желание лично присоединиться в будущем к марсианской колонии первопроходцев.