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Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической - 07.04.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
Ситуацию с наводнением в оренбургском городе Орске является критической, заявил находящийся в регионе глава МЧС России Александр Куренков. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T12:15+0300
2024-04-07T12:15+0300
2024-04-07T12:15+0300
происшествия
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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - ПРАЙМ. Ситуацию с наводнением в оренбургском городе Орске является критической, заявил находящийся в регионе глава МЧС России Александр Куренков."Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", — сказал он на заседании областной правительственной комиссии. По его словам, в регионе из затопленных районов эвакуированы более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем восемь тысяч мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей. В Оренбургской области работает группировка Главного управления МЧС России по региону, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей. К работам также привлечены специалисты Центра по проведению специальных операций особого риска "Лидер", отряда "Центроспас "и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, а также военнослужащие Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России.
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оренбургская область, паводок, мчс россии
Происшествия, Оренбургская область, паводок, МЧС России
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
Глава МЧС Куренков охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую
ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - ПРАЙМ. Ситуацию с наводнением в оренбургском городе Орске является критической, заявил находящийся в регионе глава МЧС России Александр Куренков.
"Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", — сказал он на заседании областной правительственной комиссии.
По его словам, в регионе из затопленных районов эвакуированы более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем восемь тысяч мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей.
В Оренбургской области работает группировка Главного управления МЧС России по региону, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей. К работам также привлечены специалисты Центра по проведению специальных операций особого риска "Лидер", отряда "Центроспас "и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, а также военнослужащие Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России.
Мэр Оренбурга назвал ситуацию с паводком в городе критической