https://1prime.ru/20240408/avariya-847200270.html
Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии
Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии - 08.04.2024, ПРАЙМ
Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии
Атака беспилотника 7 апреля могла спровоцировать ядерную аварию на Запорожской атомной электростанции, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T19:10+0300
2024-04-08T19:10+0300
2024-04-08T19:13+0300
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Атака беспилотника 7 апреля могла спровоцировать ядерную аварию на Запорожской атомной электростанции, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Ранее было известно о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Наша цель здесь – это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий", — отметил Гросси. По данным Bloomberg, Гросси планирует осудить данный инцидент в Совете безопасности ООН. Как утверждает агентство, гендиректор обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.Запорожская атомная станция, расположенная на берегу Каховского водохранилища на Днепре, - крупнейшая в Европе и третья по размеру в мире. Стенки и купол реакторных зданий толщиной более метра и выдерживают падение летательных аппаратов, но их устойчивость не рассчитывалась на полноценное огневое воздействие. С начала специальной военной операции ее контролируют российские военные. С октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).
https://1prime.ru/20240408/zaes-847192856.html
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Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии
Bloomberg: Гросси заявил, что ЗАЭС после атаки БПЛА оказалась близка к ядерной аварии
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Атака беспилотника 7 апреля могла спровоцировать ядерную аварию на Запорожской атомной электростанции, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Ранее было известно о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
"Наша цель здесь – это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий", — отметил Гросси.
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС
По данным Bloomberg, Гросси планирует осудить данный инцидент в Совете безопасности ООН. Как утверждает агентство, гендиректор обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
Запорожская атомная станция, расположенная на берегу Каховского водохранилища на Днепре, - крупнейшая в Европе и третья по размеру в мире. Стенки и купол реакторных зданий толщиной более метра и выдерживают падение летательных аппаратов, но их устойчивость не рассчитывалась на полноценное огневое воздействие.
С начала специальной военной операции ее контролируют российские военные. С октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).