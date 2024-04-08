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Рубль стал главной внешнеторговой валютой России

Рубль стал главной внешнеторговой валютой России - 08.04.2024, ПРАЙМ

Рубль стал главной внешнеторговой валютой России

Доля рубля в феврале в расчетах за российский экспорт выросла до максимума с августа 2023 года - 41,6%, в импорте - до рекордных 38,1%, это произошло при... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:07+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Доля рубля в феврале в расчетах за российский экспорт выросла до максимума с августа 2023 года - 41,6%, в импорте - до рекордных 38,1%, это произошло при одновременном снижении удельного веса юаня во внешнеторговых операциях, следует из данных Банка России."В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе – 40,7%), а в расчетах за импорт – до 32,3% (в январе – 38,5%)", - пишет регулятор.В стоимостном выражении в феврале экспортная выручка и расчеты за импорт в юанях составили 9,3 и 7,1 миллиарда долларов соответственно, добавил регулятор."В феврале доля операций в рублях в экспортной выручке выросла на 8,6 процентного пункта, до 41,6%, а в расчетах за импорт – на 6,9 процентного пункта, до 38,1%", - добавил регулятор.Таким образом, рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах страны. До этого ему, по открытым данным, не удавалось занять хотя бы трети в импорте. Также российская валюта вновь заняла более 40% в расчетах за экспорт - впервые с августа 2023 года.

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