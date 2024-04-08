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Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на остановку производства

Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на остановку производства - 08.04.2024, ПРАЙМ

Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на остановку производства

Орский нефтеперерабатывающий завод продолжает отгрузку топлива несмотря на остановку производства из-за аномального паводка, первоочередными являются заявки на... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T14:51+0300

2024-04-08T14:51+0300

2024-04-08T14:52+0300

происшествия

оренбургская область

нпз

паводок

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Орский нефтеперерабатывающий завод продолжает отгрузку топлива несмотря на остановку производства из-за аномального паводка, первоочередными являются заявки на нефтепродукты для нужд региона, сообщили журналистам в пресс-службе завода. "Временная остановка перерабатывающих мощностей Орского НПЗ не повлияла на отгрузки автомобильного топлива, так как в резервуарном парке завода есть достаточный объем произведенной ранее продукции. По данным на 12 часов дня железнодорожная станция "Никель" работает в штатном режиме, что позволяет проводить отгрузки готовой продукции. Однако, первоочередными являются заявки на отгрузки автомобильного топлива самовывозом для обеспечения Оренбургского региона необходимыми нефтепродуктами", - говорится в сообщении. Орский НПЗ приостановил работу в воскресенье в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. Пресс-служба отметила, что ближайшие десять дней завод сможет обеспечить отгрузку дизельного топлива и бензина самовывозом для нужд региона на том же уровне, как и до чрезвычайной ситуации. "В апреле планируемый выпуск был ниже предыдущих периодов в связи с плановыми ремонтными работами на предприятии", - отметили на заводе. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://1prime.ru/20240407/toplivo-847155083.html

оренбургская область

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оренбургская область, нпз, паводок