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Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на остановку производства
Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на остановку производства - 08.04.2024, ПРАЙМ
Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на остановку производства
Орский нефтеперерабатывающий завод продолжает отгрузку топлива несмотря на остановку производства из-за аномального паводка, первоочередными являются заявки на... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:51+0300
2024-04-08T14:51+0300
2024-04-08T14:52+0300
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Орский нефтеперерабатывающий завод продолжает отгрузку топлива несмотря на остановку производства из-за аномального паводка, первоочередными являются заявки на нефтепродукты для нужд региона, сообщили журналистам в пресс-службе завода. "Временная остановка перерабатывающих мощностей Орского НПЗ не повлияла на отгрузки автомобильного топлива, так как в резервуарном парке завода есть достаточный объем произведенной ранее продукции. По данным на 12 часов дня железнодорожная станция "Никель" работает в штатном режиме, что позволяет проводить отгрузки готовой продукции. Однако, первоочередными являются заявки на отгрузки автомобильного топлива самовывозом для обеспечения Оренбургского региона необходимыми нефтепродуктами", - говорится в сообщении. Орский НПЗ приостановил работу в воскресенье в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. Пресс-служба отметила, что ближайшие десять дней завод сможет обеспечить отгрузку дизельного топлива и бензина самовывозом для нужд региона на том же уровне, как и до чрезвычайной ситуации. "В апреле планируемый выпуск был ниже предыдущих периодов в связи с плановыми ремонтными работами на предприятии", - отметили на заводе. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
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оренбургская область, нпз, паводок
Происшествия, Оренбургская область, НПЗ, паводок
Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на остановку производства
Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на остановку производства из-за паводка
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Орский нефтеперерабатывающий завод продолжает отгрузку топлива несмотря на остановку производства из-за аномального паводка, первоочередными являются заявки на нефтепродукты для нужд региона, сообщили журналистам в пресс-службе завода.
"Временная остановка перерабатывающих мощностей Орского НПЗ не повлияла на отгрузки автомобильного топлива, так как в резервуарном парке завода есть достаточный объем произведенной ранее продукции. По данным на 12 часов дня железнодорожная станция "Никель" работает в штатном режиме, что позволяет проводить отгрузки готовой продукции. Однако, первоочередными являются заявки на отгрузки автомобильного топлива самовывозом для обеспечения Оренбургского региона необходимыми нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
Орский НПЗ приостановил работу в воскресенье в связи с аномальным паводком в Оренбургской области.
Пресс-служба отметила, что ближайшие десять дней завод сможет обеспечить отгрузку дизельного топлива и бензина самовывозом для нужд региона на том же уровне, как и до чрезвычайной ситуации. "В апреле планируемый выпуск был ниже предыдущих периодов в связи с плановыми ремонтными работами на предприятии", - отметили на заводе.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
Эксперт оценил влияние приостановки Орского НПЗ на стоимость топлива