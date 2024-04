https://1prime.ru/20240408/titan-847120131.html

Запад втайне скупает у России лучший металл во Вселенной

МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. За два года западные компании купили у России титана на 715 миллионов долларов, подсчитали в The Washington Post. Сделки шли по-тихому на фоне публичных обещаний отказаться от российского металла. Что помешало воплотить мечту в жизнь и сможет ли Запад впредь обходиться без нашего сырья, разбирался "Прайм".На земле, в небесах и на мореТитан - стратегический материал, основа множества отраслей современной промышленности. За уникальные свойства его часто называют лучшим металлом во Вселенной. Чаще всего его используют в виде сплавов, которые, благодаря свойствам титана, обладают низкой плотностью, хорошей коррозионной стойкостью, низкой теплопроводностью. Вдобавок они нетоксичны и немагнитны, легко поддаются обработке, биосовместимы с другими металлами.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭто делает титан идеальным там, где востребованы все эти качества. Его используют в самолетах, космических аппаратах и ракетах, в том числе, из-за способности выдерживать экстремальные температуры. Титан хорош при высоких нагрузках в двигателях, шасси и крыльях.На земле он тоже востребован. Из него делают оборудование для охлаждения и транспортировки нефти, легкие и прочные детали автомобилей. Используют вместо нержавеющей стали, сплавов на основе никеля и других редких металлов, в качестве коррозионностойких материалов, особенно в химическом производстве.Стойкость к морской воде и коррозии делает металл незаменимым в опреснении, на судах, в разработке морской тепловой энергии и добыче подводных ресурсов. Атомные субмарины, глубоководные аппараты, ледоколы, суда на подводных крыльях и воздушной подушке, тральщики – везде нужен титан.Из-за легкого веса и высокой прочности он удобен для производств спортивных товаров. Сфера применения металла - от теннисных ракеток до клюшек и спорткаров. Титан обладает хорошей биосовместимостью с тканями человека и не оказывает токсичных побочных эффектов. Из него делают медицинское оборудование, протезы и хирургические инструменты, зубные имплантаты.Неожиданно, но титан – еще и декоративный металл: легкий, красивый, стильный, с серебристым блеском. Он занял свою нишу и в ювелирном деле. Сплавы дают необыкновенную палитру цветов. Конечно, доля титановых украшений пока невелика, но благодаря легкости, доступности, стойкости и гипоаллергенности будет расти.В других отраслях больше востребован диоксид титана. Это химическое соединение с другими специфическими качествами. Его используют в автомобилестроении (лакокрасочное покрытие), строительстве, лекарствах, косметике и даже в продуктах питания (как правило, в качестве красителя или отбеливателя). С металлом он имеет мало общего, производится иначе, и его рынок намного обширнее.В западных странах, таких как Соединенные Штаты, 60 процентов титановых материалов используются в аэрокосмической отрасли. Но и прочие сферы применения активно востребованы.Когда дела значат больше словОсновным производителем титана с большим отрывом является Китай – на него приходится около трети рынка. Остальное делят Япония, Россия и Казахстан, доля прочих игроков незначительна. Российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана, который занимает четверть мирового рынка."Компания присутствует на нескольких этапах цепочки поставок титана - от производства губки (процесс плавки) до механической обработки деталей", - рассказала руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской Академии РАНХиГС Антонина Левашенко.Поэтому российский титан имеет критическую важность для западных стран. Неудивительно, что "ВСМПО-Ависма" не попал в санкционные списки, хотя против одного из его владельцев – "Ростеха" – ограничения все-таки ввели.Публично западные страны отказываются от покупок российского титана. Например, американская корпорация Boeing объявила об этом еще в 2022 году. К ней присоединилась британская Rolls-Royce, которая производит двигатели для Airbus и Boeing. Airbus еще в конце 2022 года пообещал сделать это в течение нескольких месяцев.Компании ссылались на значительные накопленные запасы от разных поставщиков, однако аналитики рынка не сомневались – вскоре торговля возобновится в непубличном формате. Судя по всему, так и произошло.По сообщениям The Washington Post, все это время Запад втихую продолжал покупать титан у России. В 2022 году "Ависма" экспортировала около 15 тысяч тонн металла на 370 миллионов долларов, в 2023-м – на 345 миллионов долларов. Большая часть ушла в недружественные страны – Германию, Великобританию, Францию, США.Как выяснилось, в этом участвовали все основные поставщики авиакорпораций. Так, французская Safran, изготавливающая шасси, в том числе для Boeing, в 2022-м нарастила импорт до 20 миллионов долларов (в 2021-м было 8,6). Rolls-Royce закупила на 6 миллионов долларов больше, чем годом ранее.Выбор есть, альтернативы нетКонечно, европейцы и американцы рассматривают альтернативных поставщиков. Это, например, Япония, которая занимают те же 25 процентов на мировом рынке титана. Ее долю хотят увеличить, а также обратиться к другим игрокам.Но на практике не все так легко – во-первых, все поставки производителей уже законтрактованы, свободного объема мало. Во-вторых, и это главное, титан для промышленности нужно не только купить, но и переработать. А вот с этим уже сложности.По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, европейским производителям необходим не титан в виде губки или слитков, а его полуфабрикаты (прутки, листы, трубы, штамповки) и полученные из них компоненты."С продукцией глубокой переработки титана в ЕС и США дела не столь радужны: производство не может закрыть потребности Boeing, Airbus, Safran и прочих игроков западной авиакосмической индустрии. Их менеджеры ломают мозги, придумывая, как обеспечить мнимую независимость от закупок титана в России. Отчасти их выручают ранее накопленные запасы титановой продукции, однако они имеют неприятное свойство кончаться", - рассуждает специалист.По его словам, американские металлургические компании Timet, Allegheny Technologies и Howmet Aerospace не смогли за последние два года существенно увеличить выпуск титановых полуфабрикатов. А в Европе их фактически и нет.Конечно, полуфабрикаты для авиаиндустрии предлагают и другие производители – специальные продуктовые линейки для заказчиков есть у Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, Osaka Titanium и Toho Titanium. Но они значительно уже по сравнению с "Ависмой". В других отраслях – начиная от атомной энергетики и заканчивая пищепромом - полноценной замены российской титановой продукции тоже нет. Слишком узкий рынок, мало стран, которые этим занимаются.Конечно, к услугам производителей всегда остается мировая фабрика – Китай. Там есть все, что им нужно. Но это значит поставить американскую и европейскую промышленность в сильную зависимость китайских поставщиков. Учитывая, как они умеют захватывать рынки и любят диктовать свои условиям по ценам (например, на редкоземельные металлы), а также сложные отношения с правительством КНР, власти США и Европейского Союза не хотят аналогичного сценария с титаном.Рынок vs политикаПо мнению экспертов, закупки российского титана в ближайшие несколько лет будут увеличиваться либо сохранятся на текущем уровне. Несмотря на публичные заявления об отказе, западные металлургические компании вряд ли сумеют быстро расширить собственные мощности для выполнения заказов от клиентов из США и Европейского союза.Западные страны зависят и от других российских металлов. Аналитика показателей импорта с марта 2022-го по июль 2023-го показывает, что мы продаем никель (на 3,77 миллиарда долларов), алюминий (3,42 миллиарда долларов), медь (2,61 миллиарда долларов), платину (1,66 миллиарда долларов) и кобальт (50 миллионов долларов).У США дела обстоят получше. Вместо России они закупают алюминий в Канаде и Китае, худо-бдно могут обеспечить себя никелем и платиноидами. А вот Европа в западне: заводов по производству упомянутых металлов там почти нет, и даже по алюминию преодолеть зависимость не удается. Соответственно, приходится покупать их в России, конкурируя с китайскими потребителями, заключил Хазанов.

