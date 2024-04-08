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"Разочаровались". Бывшие сторонники Трампа решили создать свою партию - 08.04.2024, ПРАЙМ
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"Разочаровались". Бывшие сторонники Трампа решили создать свою партию
"Разочаровались". Бывшие сторонники Трампа решили создать свою партию - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Разочаровались". Бывшие сторонники Трампа решили создать свою партию
Бывшие сторонники и сотрудники офиса экс-президента США от Республиканской партии Дональда Трампа решили создать свою партию, пишет газета The New York Times. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T14:17+0300
2024-04-08T14:17+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Бывшие сторонники и сотрудники офиса экс-президента США от Республиканской партии Дональда Трампа решили создать свою партию, пишет газета The New York Times."Никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп", — приводит издание слова бывшего вице-президента Соединенных Штатов при Трампе Дика Чейни.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно газете, разочарованные трамписты, отказавшиеся солидаризироваться с движением MAGA (Make America Great Again — изначально предвыборный лозунг Трампа "Сделать Америку снова великой"), теперь должны "создать Республиканскую партию в изгнании" или Свободную Республиканскую партию."Так называемые "Свободные республиканцы" смогут быть свободной сетью организаций, аналитических центров, политиков, консультантов, доноров и активистов; она может иметь более формальную структуру, со своим национальным комитетом, председателями штатов и персоналом", - говорится в издании.Кроме того, новая партия сможет проводить съезды, создавать отделения и филиалы и утверждать платформу, или же она может полагаться на более децентрализованную стратегию.Свободная республиканская партия также будет поддерживать консерватизм, ценность институтов и верховенство закона. Она будет бороться с движением MAGA, которое, по их мнению, основано на лжи и стало враждебным основам Америки, заключили в издании.
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сша, трамп, партия, новости
Политика, США, ТРАМП, Партия, Новости
14:17 08.04.2024
 
"Разочаровались". Бывшие сторонники Трампа решили создать свою партию

NYT: бывшие сторонники Трампа разочаровались и решили создать свою партию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Брифинг президента США Д. Трампа
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Бывшие сторонники и сотрудники офиса экс-президента США от Республиканской партии Дональда Трампа решили создать свою партию, пишет газета The New York Times.
"Никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп", — приводит издание слова бывшего вице-президента Соединенных Штатов при Трампе Дика Чейни.
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Согласно газете, разочарованные трамписты, отказавшиеся солидаризироваться с движением MAGA (Make America Great Again — изначально предвыборный лозунг Трампа "Сделать Америку снова великой"), теперь должны "создать Республиканскую партию в изгнании" или Свободную Республиканскую партию.
"Так называемые "Свободные республиканцы" смогут быть свободной сетью организаций, аналитических центров, политиков, консультантов, доноров и активистов; она может иметь более формальную структуру, со своим национальным комитетом, председателями штатов и персоналом", - говорится в издании.
Кроме того, новая партия сможет проводить съезды, создавать отделения и филиалы и утверждать платформу, или же она может полагаться на более децентрализованную стратегию.
Свободная республиканская партия также будет поддерживать консерватизм, ценность институтов и верховенство закона. Она будет бороться с движением MAGA, которое, по их мнению, основано на лжи и стало враждебным основам Америки, заключили в издании.
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