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ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта - 08.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта
ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта
Устойчивые показатели текущего роста цен в России по итогам марта могут опуститься ниже диапазона 6-7%, наблюдавшегося в декабре-феврале, заявила глава Банка... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:15+0300
2024-04-08T15:15+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Устойчивые показатели текущего роста цен в России по итогам марта могут опуститься ниже диапазона 6-7%, наблюдавшегося в декабре-феврале, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В декабре-феврале устойчивый рост цен опустился в диапазон 6-7%, и по итогам марта мы увидим даже более низкие цифры", - сказала она на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. По итогам заседания совета директоров 22 марта ЦБ сообщал, что большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по его оценке, находятся в диапазоне 6–7% в пересчете на год. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась, указывал тогда ЦБ.
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россия
Экономика, РОССИЯ
15:15 08.04.2024
 
ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта

ЦБ: устойчивый рост цен по итогам марта может опуститься ниже диапазона 6-7 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Устойчивые показатели текущего роста цен в России по итогам марта могут опуститься ниже диапазона 6-7%, наблюдавшегося в декабре-феврале, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В декабре-феврале устойчивый рост цен опустился в диапазон 6-7%, и по итогам марта мы увидим даже более низкие цифры", - сказала она на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
По итогам заседания совета директоров 22 марта ЦБ сообщал, что большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по его оценке, находятся в диапазоне 6–7% в пересчете на год.
Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась, указывал тогда ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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