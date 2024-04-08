https://1prime.ru/20240408/tseny-847188270.html
ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта
ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта
Устойчивые показатели текущего роста цен в России по итогам марта могут опуститься ниже диапазона 6-7%, наблюдавшегося в декабре-феврале, заявила глава Банка... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:15+0300
2024-04-08T15:15+0300
2024-04-08T15:15+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Устойчивые показатели текущего роста цен в России по итогам марта могут опуститься ниже диапазона 6-7%, наблюдавшегося в декабре-феврале, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В декабре-феврале устойчивый рост цен опустился в диапазон 6-7%, и по итогам марта мы увидим даже более низкие цифры", - сказала она на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. По итогам заседания совета директоров 22 марта ЦБ сообщал, что большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по его оценке, находятся в диапазоне 6–7% в пересчете на год. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась, указывал тогда ЦБ.
https://1prime.ru/20240408/ekonomika-847181083.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
ЦБ ожидает снижения устойчивого роста цен по итогам марта
ЦБ: устойчивый рост цен по итогам марта может опуститься ниже диапазона 6-7 процентов
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Устойчивые показатели текущего роста цен в России по итогам марта могут опуститься ниже диапазона 6-7%, наблюдавшегося в декабре-феврале, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В декабре-феврале устойчивый рост цен опустился в диапазон 6-7%, и по итогам марта мы увидим даже более низкие цифры", - сказала она на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
По итогам заседания совета директоров 22 марта ЦБ сообщал, что большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по его оценке, находятся в диапазоне 6–7% в пересчете на год.
Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась, указывал тогда ЦБ.
Набиуллина призвала финансировать рост экономики безынфляционно