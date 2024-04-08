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В России появится новый тип вкладов “не для всех”: кто потеряет деньги - 08.04.2024, ПРАЙМ
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В России появится новый тип вкладов “не для всех”: кто потеряет деньги
В России появится новый тип вкладов “не для всех”: кто потеряет деньги - 08.04.2024, ПРАЙМ
В России появится новый тип вкладов “не для всех”: кто потеряет деньги
Вклады на первый взнос по ипотеке позволят гражданам накопить необходимую сумму на специальном счете жилищных сбережений с последующим получением ипотечного... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T02:02+0300
2024-04-08T02:02+0300
эксклюзив
банковские вклады
ипотека
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Вклады на первый взнос по ипотеке позволят гражданам накопить необходимую сумму на специальном счете жилищных сбережений с последующим получением ипотечного кредита на зафиксированных условиях. Но у них есть и минусы, нуждающиеся в доработке, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.С подобным предложением выступили депутаты Госдумы. По их задумке, открыть вклад на ипотеку можно будет минимум на год, возможны и субсидии вкладчикам на уровне регионов. При этом страховая сумма окажется существенно выше обычной: 10 миллионов вместо стандартных 1,4 миллиона, которые предлагает Агентство по страхованию вкладов. Но есть и минус - в случае отказа от ипотеки деньги отдадут лишь с потерей процентов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Такой финансовый продукт позволит не только решить проблему с первоначальным взносом, средний размер которого в настоящее время установлен на уровне 20-30% в зависимости от вида программы, но и сможет повысить уверенность граждан в получении ипотеки. С учетом постоянного ужесточения банковского андеррайтинга и снижения выдач это видится злободневным”, - полагает она.Поскольку вкладчик для банка — это "свой клиент", при выдаче ипотеки они смогут предоставлять предусмотренные тарифными политиками дисконты. Сейчас скидки “для своих” есть почти у всех ипотечных игроков, и расширение линейки вкладов могло бы усилить интерес к таким предложениям.Однако пока предложения по новым вкладам не выглядят особенно привлекательными. Чтобы повысить интерес у населения, следует поработать над параметрами нового продукта. Ставки должны быть выше, чем по обычным вкладам, ведь это выгодно и самим банкам, которые таким образом могут нарастить долгосрочные пассивы, и вкладчикам, уверена специалист.“Сейчас на рынке нет подобных предложений, однако, когда законопроект будет принят, очевидно мы увидим разработанные банками варианты. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности, как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли”, - заключила Солдатенкова.
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эксклюзив, банковские вклады, ипотека
Эксклюзив, банковские вклады, ипотека
02:02 08.04.2024
 
В России появится новый тип вкладов “не для всех”: кто потеряет деньги

Аналитик Солдатенкова - о плюсах и минусах вкладов на первый взнос по ипотеке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Вклады на первый взнос по ипотеке позволят гражданам накопить необходимую сумму на специальном счете жилищных сбережений с последующим получением ипотечного кредита на зафиксированных условиях. Но у них есть и минусы, нуждающиеся в доработке, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
С подобным предложением выступили депутаты Госдумы. По их задумке, открыть вклад на ипотеку можно будет минимум на год, возможны и субсидии вкладчикам на уровне регионов. При этом страховая сумма окажется существенно выше обычной: 10 миллионов вместо стандартных 1,4 миллиона, которые предлагает Агентство по страхованию вкладов. Но есть и минус - в случае отказа от ипотеки деньги отдадут лишь с потерей процентов.
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“Такой финансовый продукт позволит не только решить проблему с первоначальным взносом, средний размер которого в настоящее время установлен на уровне 20-30% в зависимости от вида программы, но и сможет повысить уверенность граждан в получении ипотеки. С учетом постоянного ужесточения банковского андеррайтинга и снижения выдач это видится злободневным”, - полагает она.
Поскольку вкладчик для банка — это "свой клиент", при выдаче ипотеки они смогут предоставлять предусмотренные тарифными политиками дисконты. Сейчас скидки “для своих” есть почти у всех ипотечных игроков, и расширение линейки вкладов могло бы усилить интерес к таким предложениям.
Однако пока предложения по новым вкладам не выглядят особенно привлекательными. Чтобы повысить интерес у населения, следует поработать над параметрами нового продукта. Ставки должны быть выше, чем по обычным вкладам, ведь это выгодно и самим банкам, которые таким образом могут нарастить долгосрочные пассивы, и вкладчикам, уверена специалист.
“Сейчас на рынке нет подобных предложений, однако, когда законопроект будет принят, очевидно мы увидим разработанные банками варианты. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности, как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли”, - заключила Солдатенкова.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
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