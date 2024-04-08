https://1prime.ru/20240408/zhile-847194996.html
Россиян научили, как заработать на квартирах
Россиян научили, как заработать на квартирах - 08.04.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как заработать на квартирах
Россияне в 2024 году стали чаще покупать и перепродавать квартиры, рассказал "Газете.Ru" генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:32+0300
2024-04-08T16:32+0300
2024-04-08T16:54+0300
вторичный рынок жилья
россия
жилье
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году стали чаще покупать и перепродавать квартиры, рассказал "Газете.Ru" генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "ФЛИП" Евгений Шавнев.По словам эксперта, доля перепроданных квартир на 1 апреля составила десять процентов, на четыре процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. "Сегодня каждая пятая квартира покупается в инвестиционных целях. Схема достаточно проста: инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру без ремонта ("бабушкин вариант"), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу", - объяснил он.Швавнев добавил, что цена такой квартиры будет на 10-15 процентов выше, чем при покупке. По словам эксперта, флиппинг, будет развиваться, поскольку первичное жилье для многих росиян недоступно.
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вторичный рынок жилья, россия, жилье
вторичный рынок жилья, РОССИЯ, жилье
Россиян научили, как заработать на квартирах
Эксперт Шавнев: россияне стали чаще перепродавать квартиры ради заработка
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Россияне в 2024 году стали чаще покупать и перепродавать квартиры, рассказал "Газете.Ru"
генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "ФЛИП" Евгений Шавнев.
По словам эксперта, доля перепроданных квартир на 1 апреля составила десять процентов, на четыре процента выше, чем в аналогичный период прошлого года.
"Сегодня каждая пятая квартира покупается в инвестиционных целях. Схема достаточно проста: инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру без ремонта ("бабушкин вариант"), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу", - объяснил он.
Швавнев добавил, что цена такой квартиры будет на 10-15 процентов выше, чем при покупке. По словам эксперта, флиппинг, будет развиваться, поскольку первичное жилье для многих росиян недоступно.
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