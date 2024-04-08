https://1prime.ru/20240408/zhile-847194996.html

Россиян научили, как заработать на квартирах

Россиян научили, как заработать на квартирах - 08.04.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как заработать на квартирах

Россияне в 2024 году стали чаще покупать и перепродавать квартиры, рассказал "Газете.Ru" генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:32+0300

2024-04-08T16:32+0300

2024-04-08T16:54+0300

вторичный рынок жилья

россия

жилье

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году стали чаще покупать и перепродавать квартиры, рассказал "Газете.Ru" генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "ФЛИП" Евгений Шавнев.По словам эксперта, доля перепроданных квартир на 1 апреля составила десять процентов, на четыре процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. "Сегодня каждая пятая квартира покупается в инвестиционных целях. Схема достаточно проста: инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру без ремонта ("бабушкин вариант"), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу", - объяснил он.Швавнев добавил, что цена такой квартиры будет на 10-15 процентов выше, чем при покупке. По словам эксперта, флиппинг, будет развиваться, поскольку первичное жилье для многих росиян недоступно.

https://1prime.ru/20240408/zhile-847170664.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вторичный рынок жилья, россия, жилье