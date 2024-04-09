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ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС

ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС - 09.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС

Украинский беспилотник атаковал крышу корпуса с тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T12:18+0300

2024-04-09T12:18+0300

2024-04-09T13:00+0300

энергетика

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Украинский беспилотник атаковал крышу корпуса с тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. Ранее атака на ЗАЭС произошла 7 апреля, в воскресенье. Украинский БПЛА ударил по энергоблоку, району столовой и грузового порта. Уточнялось, что пострадавших и значительных повреждений не было."Атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сказано в сообщении.На станции уточнили, что пострадавших нет.

https://1prime.ru/20240408/zaes-847164138.html

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