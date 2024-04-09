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ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС
ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС - 09.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС
Украинский беспилотник атаковал крышу корпуса с тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:18+0300
2024-04-09T12:18+0300
2024-04-09T13:00+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Украинский беспилотник атаковал крышу корпуса с тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. Ранее атака на ЗАЭС произошла 7 апреля, в воскресенье. Украинский БПЛА ударил по энергоблоку, району столовой и грузового порта. Уточнялось, что пострадавших и значительных повреждений не было."Атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сказано в сообщении.На станции уточнили, что пострадавших нет.
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запорожская аэс, всу
Энергетика, Запорожская АЭС, ВСУ
ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС: дрон ВСУ атаковал тренажерный центр с моделью реакторного зала
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Украинский беспилотник атаковал крышу корпуса с тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
Ранее атака на ЗАЭС произошла 7 апреля, в воскресенье. Украинский БПЛА ударил по энергоблоку, району столовой и грузового порта. Уточнялось, что пострадавших и значительных повреждений не было.
"Атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сказано в сообщении.
На станции уточнили, что пострадавших нет.
Эксперт сообщил, когда вновь заработает Запорожская АЭС