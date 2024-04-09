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ЦБ оценил темпы роста потребительского кредитования в России

ЦБ оценил темпы роста потребительского кредитования в России - 09.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил темпы роста потребительского кредитования в России

ЦБ РФ видит постепенное начало охлаждения рынка ипотеки, темпы роста в первом квартале предварительно составили 2-2,5%, при этом темпы роста потребительского... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T13:03+0300

2024-04-09T13:03+0300

2024-04-09T13:37+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит постепенное начало охлаждения рынка ипотеки, темпы роста в первом квартале предварительно составили 2-2,5%, при этом темпы роста потребительского кредитования оказались чуть выше ожиданий - предварительно 3%, сказала зампред ЦБ Ольга Полякова."Что касается сегмента потребительских кредитов, то он растет сейчас пока чуть выше наших ожиданий. По предварительным оценкам, за первый квартал где-то темп роста составит 3%", - добавила она.

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