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Страны Европы закачали в хранилища один миллиард кубометров газа

Страны Европы закачали в хранилища один миллиард кубометров газа - 09.04.2024, ПРАЙМ

Страны Европы закачали в хранилища один миллиард кубометров газа

Европейские страны за неделю после окончания отопительного сезона - с 1 по 7 апреля - закачали 1,014 миллиарда кубометров в подземные хранилища газа (ПХГ),... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T13:44+0300

2024-04-09T13:44+0300

2024-04-09T13:44+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Европейские страны за неделю после окончания отопительного сезона - с 1 по 7 апреля - закачали 1,014 миллиарда кубометров в подземные хранилища газа (ПХГ), следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). В том числе, по данным на газовые сутки 7 апреля (завершились утром 8 апреля), заполненность европейских газохранилищ выросла на 0,26 процентного пункта (п.п.), нетто-закачка за сутки составила около 280 миллионов кубометров. Заполненность газохранилищ больше всего выросла во Франции (0,7 п.п.), Дании (0,5 п.п.), Германии (0,4 п.п.) и Бельгии (0,4 п.п.). Заполненность ПХГ Европы составляет теперь 60,19%. Это на 17,7 п.п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 4,72 п.п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 66,04 миллиарда кубометров. Это примерно на 20,3 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 5,3 миллиарда больше, чем в прошлом году. Запасы газа в Европе остаются рекордными для начала апреля. За все время наблюдений - с 2011 года - чуть меньшие объемы фиксировались в теплом 2023-м и "ковидном" 2020 году. Европейские страны за отопительный сезон 2023-2024 годов - почти пять месяцев - отобрали из хранилищ около 45 миллиардов кубометров газа, заполненность хранилищ снизилась на 40 п.п., до 59,3 п.п. Переход к суточной нетто-закачке зафиксирован 1 апреля, с этого дня европейские страны не возвращались к нетто-отбору. Обычно отопительный сезон в Европе оканчивается в конце марта - начале апреля, а начинается в конце октября - начале ноября.

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