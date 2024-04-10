Рынок перегрелся. Но это не беда - 10.04.2024, ПРАЙМ
Рынок перегрелся. Но это не беда
Во вторник индекс Мосбиржи в моменте рос на 0,7% и были очередные максимумы с 21 февраля 2022 г. На пике сессии - 3441 п. После обеда прокатилась сильная волна... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:53+0300
2024-04-10T09:53+0300
2024-04-10T09:53+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Во вторник индекс Мосбиржи в моменте рос на 0,7% и были очередные максимумы с 21 февраля 2022 г. На пике сессии - 3441 п. После обеда прокатилась сильная волна распродаж под 3409 п., откат от пика дня - почти процент.Это ожидаемое событие на фоне перегретости рынка после сильного ралли. Тренд вверх устойчив, и коррекция дает возможность вновь прикупить интересующие бумаги на перспективу. В рамках года ожидается 3650 п. по индексу.Фаворитом дня были акции Норникеля с +7%, взлетевшие до 164 руб. Теперь до декабрьского гэпа 171 руб. не так и далеко. Причина - сильный рост цен на никель, палладий и платину. Слабее рынка вновь расписки Polymetal с -2%, дивидендов для России там нет и уже не будет.Рубль ослаб, доллар поднялся на 93. Переживать не стоит, скоро рубль вновь восстановится. Факторы крепости рубля - сырьевое ралли, ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортёров.
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Во вторник индекс Мосбиржи в моменте рос на 0,7% и были очередные максимумы с 21 февраля 2022 г. На пике сессии - 3441 п. После обеда прокатилась сильная волна распродаж под 3409 п., откат от пика дня - почти процент.
Это ожидаемое событие на фоне перегретости рынка после сильного ралли. Тренд вверх устойчив, и коррекция дает возможность вновь прикупить интересующие бумаги на перспективу. В рамках года ожидается 3650 п. по индексу.
Фаворитом дня были акции Норникеля с +7%, взлетевшие до 164 руб. Теперь до декабрьского гэпа 171 руб. не так и далеко. Причина - сильный рост цен на никель, палладий и платину. Слабее рынка вновь расписки Polymetal с -2%, дивидендов для России там нет и уже не будет.
Рубль ослаб, доллар поднялся на 93. Переживать не стоит, скоро рубль вновь восстановится. Факторы крепости рубля - сырьевое ралли, ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортёров.
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