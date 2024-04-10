https://1prime.ru/20240410/es-847254647.html
Вступление Украины в Евросоюз убьет организацию, заявили во Франции
Вступление Украины в Евросоюз убьет организацию, заявили во Франции - 10.04.2024, ПРАЙМ
Вступление Украины в Евросоюз убьет организацию, заявили во Франции
Присоединение Украины к Европейскому союзу убъет организацию, ей там не место, заявили изданию Express в правительстве Франции. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:03+0300
2024-04-10T11:03+0300
2024-04-10T11:03+0300
политика
франция
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Присоединение Украины к Европейскому союзу убъет организацию, ей там не место, заявили изданию Express в правительстве Франции."Мы совершаем ту же ошибку, что и с Турцией. Это будет ошибка, которая убьет ЕС. Интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием", - расказал один собеседник издания, отметив, что Украине не место в ЕС.Другой источник. являющийся членом поддерживющей президента Эммануэля Макрона партии, призвал сделать членство Украины в Евросоюзе одним из пунктом переговоров с Россией.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
https://1prime.ru/20240410/zelenskiy-847250983.html
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, ес
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЕС
Вступление Украины в Евросоюз убьет организацию, заявили во Франции
Правительство Франции: Украине не место в ЕС, ее вступление может убить организацию
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Присоединение Украины к Европейскому союзу убъет организацию, ей там не место, заявили изданию Express в правительстве Франции.
"Мы совершаем ту же ошибку, что и с Турцией. Это будет ошибка, которая убьет ЕС. Интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием", - расказал один собеседник издания, отметив, что Украине не место в ЕС.
Другой источник. являющийся членом поддерживющей президента Эммануэля Макрона партии, призвал сделать членство Украины в Евросоюзе одним из пунктом переговоров с Россией.
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
В Госдуме назвали "план контрнаступления" Зеленского популизмом