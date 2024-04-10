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Вступление Украины в Евросоюз убьет организацию, заявили во Франции

Вступление Украины в Евросоюз убьет организацию, заявили во Франции - 10.04.2024, ПРАЙМ

Вступление Украины в Евросоюз убьет организацию, заявили во Франции

Присоединение Украины к Европейскому союзу убъет организацию, ей там не место, заявили изданию Express в правительстве Франции. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:03+0300

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2024-04-10T11:03+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Присоединение Украины к Европейскому союзу убъет организацию, ей там не место, заявили изданию Express в правительстве Франции."Мы совершаем ту же ошибку, что и с Турцией. Это будет ошибка, которая убьет ЕС. Интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием", - расказал один собеседник издания, отметив, что Украине не место в ЕС.Другой источник. являющийся членом поддерживющей президента Эммануэля Макрона партии, призвал сделать членство Украины в Евросоюзе одним из пунктом переговоров с Россией.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.

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