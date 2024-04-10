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Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта - 10.04.2024, ПРАЙМ

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта

Курс евро на торгах среды поднялся выше 101 рубля, после чего сполз немного ниже, следует из данных Московской биржи. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T09:51+0300

2024-04-10T09:51+0300

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Курс евро на торгах среды поднялся выше 101 рубля, после чего сполз немного ниже, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 9.51 мск повышается на 16 копеек - до 100,98 рубля.Минутами ранее евро обновил максимум с 21 марта - его курс повысился до 101,01 рубля.В то же время курс юаня растёт на 3 копейки, до 12,85 рубля, доллара - на 2 копейки до 93,02 рубля.

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курсы валют, евро