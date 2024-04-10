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Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google
Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google - 10.04.2024, ПРАЙМ
Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google
Мосгорсуд утвердил для Google третий оборотный штраф 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T10:56+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мосгорсуд утвердил для Google третий оборотный штраф 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики* сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу представителя Google на постановление Таганского районного суда Москвы от 20 декабря 2023 года, которым Google был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП", - сказала собеседница агентства.Речь идёт о третьем оборотом штрафе в размере 4 миллиарда 611 миллионов 738 тысяч 636 рублей 60 копеек, назначенном Google.РКН составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ удалить из YouTube ролики с фейками об СВО и информацией, которая "подвергает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также создает угрозу из жизни", ролики, распространяющие ЛГБТ-ценности*, а также контент экстремистского характера.В конце 2021 года Google был оштрафован на 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению" тогда была впервые применена в судебной практике.Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.* Признано в России экстремистским движением и запрещено
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google, штраф, новости
Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google
Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google в 4,6 миллиарда рублей за фейки
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мосгорсуд утвердил для Google третий оборотный штраф 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики* сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу представителя Google на постановление Таганского районного суда Москвы от 20 декабря 2023 года, которым Google был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП", - сказала собеседница агентства.
Речь идёт о третьем оборотом штрафе в размере 4 миллиарда 611 миллионов 738 тысяч 636 рублей 60 копеек, назначенном Google.
РКН составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ удалить из YouTube ролики с фейками об СВО и информацией, которая "подвергает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также создает угрозу из жизни", ролики, распространяющие ЛГБТ-ценности*, а также контент экстремистского характера.
В конце 2021 года Google был оштрафован на 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению" тогда была впервые применена в судебной практике.
Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено
Google начала продажи новых чипов для работы с ИИ