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Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина
Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина - 10.04.2024, ПРАЙМ
Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина
Повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики РФ, она продолжает расти высокими темпами, заявила председатель Банка России Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:14+0300
2024-04-10T12:31+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики РФ, она продолжает расти высокими темпами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%", - сказала Набиуллина."И сейчас оперативные индикаторы показывают, что в первом квартале этого года экономика продолжает расти высокими темпами", - подчеркнула она.Глава ЦБ РФ также отметила, что мониторинг 13-14 тысяч предприятий, который проводит регулятор, показывает, что бизнес активно строит планы по расширению производства."Индекс бизнес-климата, по свидетельству самих же предприятий, сейчас на 12-летнем максимуме. Главное, что поддерживает оптимизм бизнеса - это внутренний спрос и ожидания, что он будет расти и дальше", - добавила Набиуллина.
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эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
12:14 10.04.2024 (обновлено: 12:31 10.04.2024)
 
Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина

Набиуллина: повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии экономики, она растет

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики РФ, она продолжает расти высокими темпами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%", - сказала Набиуллина.
"И сейчас оперативные индикаторы показывают, что в первом квартале этого года экономика продолжает расти высокими темпами", - подчеркнула она.
Глава ЦБ РФ также отметила, что мониторинг 13-14 тысяч предприятий, который проводит регулятор, показывает, что бизнес активно строит планы по расширению производства.
"Индекс бизнес-климата, по свидетельству самих же предприятий, сейчас на 12-летнем максимуме. Главное, что поддерживает оптимизм бизнеса - это внутренний спрос и ожидания, что он будет расти и дальше", - добавила Набиуллина.
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