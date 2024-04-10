https://1prime.ru/20240410/nabiullina-847258904.html

Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина

Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина - 10.04.2024, ПРАЙМ

Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина

Повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики РФ, она продолжает расти высокими темпами, заявила председатель Банка России Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:14+0300

2024-04-10T12:14+0300

2024-04-10T12:31+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/56/842285610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5853533fba17986553b778ef18829592.jpg

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики РФ, она продолжает расти высокими темпами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%", - сказала Набиуллина."И сейчас оперативные индикаторы показывают, что в первом квартале этого года экономика продолжает расти высокими темпами", - подчеркнула она.Глава ЦБ РФ также отметила, что мониторинг 13-14 тысяч предприятий, который проводит регулятор, показывает, что бизнес активно строит планы по расширению производства."Индекс бизнес-климата, по свидетельству самих же предприятий, сейчас на 12-летнем максимуме. Главное, что поддерживает оптимизм бизнеса - это внутренний спрос и ожидания, что он будет расти и дальше", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20240410/vklady-847259636.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, ставка банка россии