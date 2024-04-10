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Госдума уточнила систему оплаты сверхурочной работы

Госдума уточнила систему оплаты сверхурочной работы - 10.04.2024, ПРАЙМ

Госдума уточнила систему оплаты сверхурочной работы

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в окончательном третьем чтении законопроект, уточняющий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:18+0300

2024-04-10T15:18+0300

2024-04-10T15:18+0300

госдума

работа

оплата

закон

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в окончательном третьем чтении законопроект, уточняющий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Законопроект разработало и внесло в Госдуму правительство во исполнение постановления Конституционного суда. Суд признал часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в той части, когда на практике сверхурочную работу оплачивают исходя из одной составляющей зарплаты работника. В частности, речь о тарифной ставке или об окладе без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Повышенную оплату за сверхурочный труд и работу в ночное время нельзя включать в зарплату, которая не превышает МРОТ, считает КС. Оплата сверхурочной работы и работы в ночное время компенсирует работникам негативные последствия труда в условиях, которые отклоняются от нормы. Если она входит в МРОТ, это противоречит Конституции. Законопроектом предусматривается, что сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Также предусматривается, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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госдума, работа, оплата, закон