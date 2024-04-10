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"Уничтожит весь мир". В США назвали Россию сильнейшей военной державой
"Уничтожит весь мир". В США назвали Россию сильнейшей военной державой - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Уничтожит весь мир". В США назвали Россию сильнейшей военной державой
Россия является сильнейшей военной державой на континенте, при желании может "уничтожить США и весь мир", такое мнение выразил экс-постпред Соединенных Штатов... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:51+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия является сильнейшей военной державой на континенте, при желании может "уничтожить США и весь мир", такое мнение выразил экс-постпред Соединенных Штатов при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico.Россия - безусловно, самая сильная и агрессивная военная держава на континенте", - написал он.По мнению Даалдера, идея вступить в открытый военный конфликт с Россией является безумием, потому что она при желании способна "уничтожить США и весь остальной мир".Он выразил беспокойство по поводу слов бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может не предоставить защиту НАТО в случае нападения на одну из стран альянса.На Западе все чаще в последнее время озвучиваются идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Также в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, однако это должно происходить на равноправной основе, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Политика, РОССИЯ, США, Новости
"Уничтожит весь мир". В США назвали Россию сильнейшей военной державой
Экс-постпред США: РФ - сильнейшая военная держава, может уничтожить США и весь мир
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
Россия является сильнейшей военной державой на континенте, при желании может "уничтожить США и весь мир", такое мнение выразил
экс-постпред Соединенных Штатов при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico.
Россия - безусловно, самая сильная и агрессивная военная держава на континенте", - написал он.
По мнению Даалдера, идея вступить в открытый военный конфликт с Россией является безумием, потому что она при желании способна "уничтожить США и весь остальной мир".
Он выразил беспокойство по поводу слов бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может не предоставить защиту НАТО в случае нападения на одну из стран альянса.
На Западе все чаще в последнее время озвучиваются идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Также в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, однако это должно происходить на равноправной основе, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию континента.
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