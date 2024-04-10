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Золотая эра экономики: мир придумал противоядие от санкций

Золотая эра экономики: мир придумал противоядие от санкций - 10.04.2024, ПРАЙМ

Золотая эра экономики: мир придумал противоядие от санкций

Ралли на рынке золота внушает оптимизм: в начале апреля тройская унция впервые стоила 2300 долларов, а фьючерсы торговались еще выше. В целом за последние... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T04:04+0300

2024-04-10T04:04+0300

2024-04-10T04:04+0300

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ралли на рынке золота внушает оптимизм: в начале апреля тройская унция впервые стоила 2300 долларов, а фьючерсы торговались еще выше. В целом за последние несколько недель были побиты полдюжины рекордов, а драгметалл, кажется, не ведает преград. Кто разгоняет аппетиты инвесторов и чем все это закончится, читайте в материале "Прайма".Золотая лихорадка: миру нужны антисанкцииНачнем с того, что нынешнее укрепление драгметалла имеет китайские корни: и государство, и инвесторы из Поднебесной в спешке скупают ценные бумаги и слитки. Только за прошлый год Народный банк Китая увеличил покупки золота на треть, а в первом квартале этого года добавил еще 22 тонны к своим стремительно растущим запасам. Уже сейчас они превышают 2,2 тысячи тонн, и все указывает на то, что гонка продолжится как минимум до конца года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНе отстают и инвесторы: в понедельник в Китае были остановлены торги паями "золотого" ETF ChinaAMC из-а роста цены более чем на треть. Инвесторы раскупали их, как горячие пирожки. Ведь, по их мнению, такие активы помогут защититься от экономических проблем страны. У них почти не осталось других инструментов, ведь кризис на рынке жилья далек от разрешения, акции показывают высокую волатильность, а доходность банковских вкладов снижается, пишет Bloomberg.Но смотреть на ситуацию нужно шире – большинство мировых центробанков стремятся диверсифицировать золотовалютные резервы и уйти от вложений в гособлигации развитых стран (США, Европа). "Центробанки развивающихся стран могут активно поддерживать рост золота, это станет ясно после публикации статистики за март", - говорит старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Казаков.Интерес регуляторов emerging markets к золоту объясняется двумя глобальными предпосылками – растущим стремлением к дедолларизации и санкционными рисками. Золото не подвержено санкциям, а что бывает с вложениями в американские и европейские активы, мир увидел на примере России. Прочие страны стремятся минимизировать риски. Китай ранее держал гособлигаций США на сумму свыше одного триллиона долларов, сейчас объем вложений снизился до менее 800 миллиардов."Поэтому золото потеряло обратную зависимость с доходностью по американскому госдолгу: ранее при росте доходностей драгметалл дешевел и наоборот. Теперь даже при росте ставок до максимумов с 2007 года золото который месяц переписывает исторические рекорды", - напомнил ведущий аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.США управляют экономикойОднако США не только "рулят" санкциями, противоядие от которых ищет мир, но и по-прежнему являются важным индикатором благополучия. Инвесторы тщательно оценивают состояние дел в американской экономике. А сейчас сигналы оттуда идут противоречивые: промышленность продолжает демонстрировать слабость, индекс ISM Manufacturing PMI остается ниже 50 пунктов с 2022 года. При этом рост ВВП в 2024 году пересмотрен Федрезервом в сторону повышения с 1,4% до 2,1%.Рынок уделяет особое внимание решениям американского регулятора и надеется на скорое завершение жесткой денежно-кредитной политики последних полутора лет. Свежие сигналы от ФРС были довольно мягкие, поэтому большинство инвесторов исходят из того, что первое снижение ставки состоится уже в июне.На фоне риторики ФРС ралли в рисковых активах продолжается. Это касается, в том числе, Nasdaq и биткоина, а золото подскочило в цене почти на 50 долларов за унцию в моменте, напомнил старший аналитик УК Первая Иван Авсейко.Недавнее ослабление доллара США тоже поддержало рост цен на драгоценные металлы и золото. Их рассматривают в качестве защиты от инфляции и девальвации валюты. Продолжается подъем и в других цветных металлах – меди, алюминии, никеле. Но здесь скорее играет роль спрос со стороны промышленных компаний.Палитра мненийИными словами, динамика золота полностью оторвалась от его традиционной корреляции с процентными ставками в экономике и долларом. Тем интереснее прогнозы дальнейшего развития событий.Они резко разнятся. По словам ветерана рынка Эда Ярдени, цены на золото могут вырасти к концу 2025 года еще на 50%, если инфляция возобновит рост. Это весьма вероятный сценарий на фоне геополитической напряженности, сбоев в цепочках поставок и подорожания нефти. Ярдени уверен: эскалация конфликта на Ближнем Востоке уведет ее выше психологической отметки в 100 долларов за баррель, что разгонит инфляцию. За ней подтянется и золото.Другое мнение высказал Боб Паркер, старший советник торговой организации International Capital Markets Association. Фундаментальные факторы рисуют "медвежью" картину для золота. Ссылаясь на силу доллара, рост доходности UST и сомнения в планах ФРС снизить ставки, а также на риски инфляции, аналитик считает, что потенциал роста драгметалла минимален и "очень уязвим перед коррекцией".Неоднозначен как спрос на ювелирные украшения, так и объемы добычи золота. Многие золотодобытчики скорректировали стратегию, сосредоточившись на внутренних проблемах и оптимизировав добычу. Она становится не столь выгодной, как раньше, все из-за той же инфляции.Стагфляция вносит коррективыОднако оценивать будущее цен на золото нельзя в отрыве от глобальной экономической ситуации. Сейчас мировая экономика очень близка к стагфляции. По данным Refinitiv и Schroders, которые провели исследование поведения разных классов активов с 1973 года, в периоды стагфляции золото становилось самым быстрорастущим классом активов, напомнил Болотских.Отношения США и Китая продолжат ухудшаться, особенно в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который обещает новый виток торговых войн. Продолжится тренд на дедолларизацию и фрагментацию мировой экономики на политические блоки. Все это толкает золото вверх.Рядовым инвесторам можно присоединиться к крупным игрокам. Выбор способа инвестирования в золото зависит от риск-профиля инвестора. Слитки — возможность хранить золото на руках и перевозить его, есть и налоговые послабления, но покупка сопряжена с премией к биржевым ценам. Вложения в ОМС позволяют купить практически без премии, но риски хранения ложатся на контрагента.Еще один вариант – ETF, инвестирующие в акции компаний, в том числе, золотодобывающих. Однако сугубо "золотых" фондов мало. Они, как правило, специализируются на широком спектре компаний, в том числе, золотодобывающих. В этом бизнесе следует разбираться. Но идея неплохая - по мнению Авсейко, акции российских золотодобытчиков могут выступать в качестве некой альтернативы инвестициям непосредственно в драгоценные металлы. Ведь золото привязано к доллару и дорожает при ослаблении рубля.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

эксклюзив, инвестиции, биржевые цены на золото, запасы золота