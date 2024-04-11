Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240411/alkogol-847287309.html
Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ
Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ - 11.04.2024, ПРАЙМ
Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ
Производитель алкогольных напитков Bacardi Ltd. прекратил поставки своей продукции в Россию, сообщает издание РБК. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T08:55+0300
2024-04-11T08:55+0300
россия
bacardi
алкоголь
импорт алкоголя
https://cdnn.1prime.ru/img/77552/12/775521281_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f1e14d15c562af97386827919c79199c.jpg
МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Производитель алкогольных напитков Bacardi Ltd. прекратил поставки своей продукции в Россию, сообщает издание РБК.Так, отмечается, что спиртное компании, включая знаменитый ром, стало постепенно пропадать с российских полок. Как рассказали изданию в торговой сети X5 Group, владеющей "Пятерочкой", "Перекрестком" и другими, что в магазинах осталось очень мало рома Bacardi, водки Grey Goose и другой известной продукции Bacardi Ltd. Кроме того, как сообщили в компании, прекратились поставки джина Bombay Sapphirе и текилы Patron.Уточняется, что в самой Bacardi Ltd ситуацию пока не прокомментировали. Как ранее отмечал генеральный директор AST Леонида Рафаилова, поставки от Bacardi прекратились еще в начале 2023 года, а ретейлеры все это время продавали запасы. Кроме того, по его словам, алкоголь в Россию привозят по параллельному импорту, но все же объем подобных поставок значительно уступает тому, что было раньше.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77552/12/775521281_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_adca5014bed9552a17af062418ea9365.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, bacardi, алкоголь, импорт алкоголя
РОССИЯ, Bacardi, алкоголь, импорт алкоголя
08:55 11.04.2024
 
Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ

РБК: Bacardi прекратила поставки джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в Россию

© fotolia.com / Ahileos%Алкоголь
%Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© fotolia.com / Ahileos
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Производитель алкогольных напитков Bacardi Ltd. прекратил поставки своей продукции в Россию, сообщает издание РБК.
Так, отмечается, что спиртное компании, включая знаменитый ром, стало постепенно пропадать с российских полок. Как рассказали изданию в торговой сети X5 Group, владеющей "Пятерочкой", "Перекрестком" и другими, что в магазинах осталось очень мало рома Bacardi, водки Grey Goose и другой известной продукции Bacardi Ltd.
Кроме того, как сообщили в компании, прекратились поставки джина Bombay Sapphirе и текилы Patron.
Уточняется, что в самой Bacardi Ltd ситуацию пока не прокомментировали.
Как ранее отмечал генеральный директор AST Леонида Рафаилова, поставки от Bacardi прекратились еще в начале 2023 года, а ретейлеры все это время продавали запасы. Кроме того, по его словам, алкоголь в Россию привозят по параллельному импорту, но все же объем подобных поставок значительно уступает тому, что было раньше.
 
РОССИЯBacardiалкогольимпорт алкоголя
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала