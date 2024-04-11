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Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ
Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ - 11.04.2024, ПРАЙМ
Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ
Производитель алкогольных напитков Bacardi Ltd. прекратил поставки своей продукции в Россию, сообщает издание РБК. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T08:55+0300
2024-04-11T08:55+0300
2024-04-11T08:55+0300
россия
bacardi
алкоголь
импорт алкоголя
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МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Производитель алкогольных напитков Bacardi Ltd. прекратил поставки своей продукции в Россию, сообщает издание РБК.Так, отмечается, что спиртное компании, включая знаменитый ром, стало постепенно пропадать с российских полок. Как рассказали изданию в торговой сети X5 Group, владеющей "Пятерочкой", "Перекрестком" и другими, что в магазинах осталось очень мало рома Bacardi, водки Grey Goose и другой известной продукции Bacardi Ltd. Кроме того, как сообщили в компании, прекратились поставки джина Bombay Sapphirе и текилы Patron.Уточняется, что в самой Bacardi Ltd ситуацию пока не прокомментировали. Как ранее отмечал генеральный директор AST Леонида Рафаилова, поставки от Bacardi прекратились еще в начале 2023 года, а ретейлеры все это время продавали запасы. Кроме того, по его словам, алкоголь в Россию привозят по параллельному импорту, но все же объем подобных поставок значительно уступает тому, что было раньше.
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россия, bacardi, алкоголь, импорт алкоголя
РОССИЯ, Bacardi, алкоголь, импорт алкоголя
Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ
РБК: Bacardi прекратила поставки джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в Россию
МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ
. Производитель алкогольных напитков Bacardi Ltd. прекратил поставки своей продукции в Россию, сообщает
издание РБК.
Так, отмечается, что спиртное компании, включая знаменитый ром, стало постепенно пропадать с российских полок. Как рассказали изданию в торговой сети X5 Group, владеющей "Пятерочкой", "Перекрестком" и другими, что в магазинах осталось очень мало рома Bacardi, водки Grey Goose и другой известной продукции Bacardi Ltd.
Кроме того, как сообщили в компании, прекратились поставки джина Bombay Sapphirе и текилы Patron.
Уточняется, что в самой Bacardi Ltd ситуацию пока не прокомментировали.
Как ранее отмечал генеральный директор AST Леонида Рафаилова, поставки от Bacardi прекратились еще в начале 2023 года, а ретейлеры все это время продавали запасы. Кроме того, по его словам, алкоголь в Россию привозят по параллельному импорту, но все же объем подобных поставок значительно уступает тому, что было раньше.