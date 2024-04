Россиян лишили рома Bacardi, пишет СМИ

https://1prime.ru/20240411/alkogol-847287309.html

МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Производитель алкогольных напитков Bacardi Ltd. прекратил поставки своей продукции в Россию, сообщает издание РБК.Так, отмечается, что спиртное компании, включая знаменитый ром, стало постепенно пропадать с российских полок. Как рассказали изданию в торговой сети X5 Group, владеющей "Пятерочкой", "Перекрестком" и другими, что в магазинах осталось очень мало рома Bacardi, водки Grey Goose и другой известной продукции Bacardi Ltd. Кроме того, как сообщили в компании, прекратились поставки джина Bombay Sapphirе и текилы Patron.Уточняется, что в самой Bacardi Ltd ситуацию пока не прокомментировали. Как ранее отмечал генеральный директор AST Леонида Рафаилова, поставки от Bacardi прекратились еще в начале 2023 года, а ретейлеры все это время продавали запасы. Кроме того, по его словам, алкоголь в Россию привозят по параллельному импорту, но все же объем подобных поставок значительно уступает тому, что было раньше.

