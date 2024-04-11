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Эксперты назвали период, когда ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться
Эксперты назвали период, когда ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться - 11.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали период, когда ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" ожидает снижения ключевой ставки Банка России ближе к концу 2024 года, заявила в интервью РИА Новости глава агентства Марина... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T08:38+0300
2024-04-11T08:38+0300
2024-04-11T09:11+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" ожидает снижения ключевой ставки Банка России ближе к концу 2024 года, заявила в интервью РИА Новости глава агентства Марина Чекурова. "Мы, конечно, ждем ее снижения, но я думаю, что это будет ближе к концу года", - сказала Чекурова. При этом она подчеркнула, что высокая ключевая ставка тормозит инвестиционную активность компаний. В начале апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее - во второй половине года. Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля повысил ставку на внеочередном заседании сразу на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ не менял ставку. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
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россия, банк россии, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Банк России, ставка Банка России
Эксперты назвали период, когда ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться
В "Эксперт РА" ожидает снижения ключевой ставки Банка России к концу 2024 года
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" ожидает снижения ключевой ставки Банка России ближе к концу 2024 года, заявила в интервью РИА Новости глава агентства Марина Чекурова.
"Мы, конечно, ждем ее снижения, но я думаю, что это будет ближе к концу года", - сказала Чекурова.
При этом она подчеркнула, что высокая ключевая ставка тормозит инвестиционную активность компаний.
Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками
В начале апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее - во второй половине года.
Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля повысил ставку на внеочередном заседании сразу на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ не менял ставку.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.