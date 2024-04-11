https://1prime.ru/20240411/kosmos-847315079.html
США не хотят запрещать милитаризацию космоса, заявил Небензя
США не хотят запрещать милитаризацию космоса, заявил Небензя - 11.04.2024, ПРАЙМ
США не хотят запрещать милитаризацию космоса, заявил Небензя
Соединенные Штаты и Япония отказываются запрещать милитаризацию космоса, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T19:59+0300
2024-04-11T19:59+0300
2024-04-11T20:05+0300
политика
размещение ядерного оружия в космосе
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ООН, 11 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Япония отказываются запрещать милитаризацию космоса, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя."С начала консультаций по поводу данного проекта резолюции мы настаивали на включении данных обязательств. Это позволило бы Совету безопасности послать четкий недвусмысленный сигнал международному сообществу, что космическое пространство должно оставаться мирным – без каких-либо вооружений, в том числе ядерных. Но авторы противятся нашим действиям", — отметил он. По его мнению, проект резолюции США и Японии нацелен на политизацию данного вопроса.Он подчеркнул, что Россия полностью исполняет свои обязательства по Договору о космосе, который запрещает размещать оружие в космическом пространстве.Также Небензя добавил, что СБ ООН не подходит для обсуждения проблем оружия в космосе, так как такие дискуссии требуют более широкого участия стран.
https://1prime.ru/20240402/konflikt-847017892.html
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размещение ядерного оружия в космосе
Политика, размещение ядерного оружия в космосе
США не хотят запрещать милитаризацию космоса, заявил Небензя
Небензя: США не хотят включать в резолюцию запрет на размещение оружия в космосе
ООН, 11 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Япония отказываются запрещать милитаризацию космоса, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
"С начала консультаций по поводу данного проекта резолюции мы настаивали на включении данных обязательств. Это позволило бы Совету безопасности послать четкий недвусмысленный сигнал международному сообществу, что космическое пространство должно оставаться мирным – без каких-либо вооружений, в том числе ядерных. Но авторы противятся нашим действиям", — отметил он.
По его мнению, проект резолюции США и Японии нацелен на политизацию данного вопроса.
Он подчеркнул, что Россия полностью исполняет свои обязательства по Договору о космосе, который запрещает размещать оружие в космическом пространстве.
Также Небензя добавил, что СБ ООН не подходит для обсуждения проблем оружия в космосе, так как такие дискуссии требуют более широкого участия стран.
Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя