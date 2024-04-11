Российский рынок акций растет на оптимизме - 11.04.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на оптимизме
Российский рынок акций продолжает расти на широкой основе. На Московской бирже из всех секторов в среду снизился только индекс Мосбиржи потребительского... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T09:18+0300
2024-04-11T09:18+0300
2024-04-11T09:23+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти на широкой основе. На Московской бирже из всех секторов в среду снизился только индекс Мосбиржи потребительского сектора, на 0,04%. Основной индекс Мосбиржи повысился на 0,73%, до 3439,11 п., индекс РТС повысился на 0,08%, до 1159,39 п., на фоне ослабления рубля. Давление на валютный курс могли оказать заявления главы Банка России о том, что пик инфляции в России остался позади. Определенные опасения у инвесторов вызывает отсутствие конкретики в отношении продления или не продления президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля. Краткосрочный негативный эффект на рубль оказала коррекция цен на нефть.Котировки Brent отступили от многомесячных максимумов на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США, на 5,841 миллиона баррелей за неделю (по данным Управления энергетической информацией США, EIA) по сравнению с прогнозом, предполагавшем более скромный рост на 0,900 миллиона баррелей.Одной из приоритетных задач в достижении технологического суверенитета России остается импортозамещение IT-инфраструктуры. Вчера сразу несколько компаний сообщили о прогрессе в этой области: Газпром нефть перевела 85% автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников на российскую операционную систему Астры; Ростелеком заместил оборудование в своих центрах обработки данных (ЦОД) на отечественные разработки компании Yadro; Аэрофлот перешел на российское ПО для инженерного анализа CAE Fidesys. Переход на отечественное ПО продолжится в перспективе нескольких лет, поэтому акции публичных IT-компаний, Позитива и Астры, сохраняют инвестиционную привлекательность.Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 11,3% по текущим котировкам. Совет директоров Росбанка рекомендовал дивиденды в размере 2,9 рубля на одну акцию (текущая доходная доходность 2,4%).
МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти на широкой основе. На Московской бирже из всех секторов в среду снизился только индекс Мосбиржи потребительского сектора, на 0,04%. Основной индекс Мосбиржи повысился на 0,73%, до 3439,11 п., индекс РТС повысился на 0,08%, до 1159,39 п., на фоне ослабления рубля. Давление на валютный курс могли оказать заявления главы Банка России о том, что пик инфляции в России остался позади. Определенные опасения у инвесторов вызывает отсутствие конкретики в отношении продления или не продления президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля. Краткосрочный негативный эффект на рубль оказала коррекция цен на нефть.
Котировки Brent отступили от многомесячных максимумов на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США, на 5,841 миллиона баррелей за неделю (по данным Управления энергетической информацией США, EIA) по сравнению с прогнозом, предполагавшем более скромный рост на 0,900 миллиона баррелей.
Одной из приоритетных задач в достижении технологического суверенитета России остается импортозамещение IT-инфраструктуры. Вчера сразу несколько компаний сообщили о прогрессе в этой области: Газпром нефть перевела 85% автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников на российскую операционную систему Астры; Ростелеком заместил оборудование в своих центрах обработки данных (ЦОД) на отечественные разработки компании Yadro; Аэрофлот перешел на российское ПО для инженерного анализа CAE Fidesys. Переход на отечественное ПО продолжится в перспективе нескольких лет, поэтому акции публичных IT-компаний, Позитива и Астры, сохраняют инвестиционную привлекательность.
Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 11,3% по текущим котировкам. Совет директоров Росбанка рекомендовал дивиденды в размере 2,9 рубля на одну акцию (текущая доходная доходность 2,4%).
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