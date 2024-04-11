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Уже началось: новые риски из США накрыли весь мир

Уже началось: новые риски из США накрыли весь мир - 11.04.2024, ПРАЙМ

Уже началось: новые риски из США накрыли весь мир

В среду, 10 апреля, российская национальная валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику на фоне укрепления доллара США к большинству мировых валют... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T09:21+0300

2024-04-11T09:21+0300

2024-04-11T09:21+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. В среду, 10 апреля, российская национальная валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику на фоне укрепления доллара США к большинству мировых валют. Курс доллар/рубль вырос на 0,47% до 93,43 рублей, в то время как пара юань/рубль поднялась на 0,41% до 12,87 рублей. При этом евро/рубль снизился на 0,32% до 100,49 рублей. Ослабление рубля началось с открытия торговой сессии и ускорилось после публикации данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) в Штатах в марте продемонстрировал более значительное ускорение, чем ожидалось аналитиками. Общий индекс CPI вырос на 3,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно предыдущего месяца, превзойдя прогнозы. Базовый CPI, исключающий волатильные компоненты, ускорился до 3,8% в годовом исчислении, также превысив ожидания. Ускорение инфляции в США вызвало опасения, что Федеральная резервная система может быть вынуждена дольше сохранять высокие процентные ставки. Протокол мартовского заседания FOMC подтвердил, что регулятор не будет снижать ставки, пока не убедится в устойчивом замедлении инфляции до целевого уровня в 2%. В ответ на это рынки сместили ожидания первого снижения ставок ФРС с июня на сентябрь, а также уменьшили прогнозируемое количество сокращений ставки в этом году до менее двух. Параллельно с ослаблением рубля наблюдалась нестабильная динамика и на нефтяном рынке. В среду цена барреля Brent выросла на 1,21% до 90,60 доллара, но после публикации данных по инфляции в США и укрепления доллара, котировки опускались до 88,80 доллара. Рост инфляции в Штатах вызвал опасения, что ФРС будет вынуждена дольше сохранять высокие ставки, что несет риски для экономической активности и спроса на нефть. Дополнительное давление на нефтяные цены оказали данные Минэнерго США, согласно которым запасы "черного золота" в стране за прошлую неделю увеличились на 5,8 миллиона баррелей, в то время как эксперты прогнозировали снижение. Помимо этого, запасы бензина и дистиллятов также продемонстрировали рост. Тем не менее, несмотря на укрепление доллара, покупателям удалось вернуть нефтяные котировки к уровню 90 долларов за баррель. Этому способствовала эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, а Иран пригрозил ответными действиями, повышая риски срывов поставок "черного золота". В четверг, 11 апреля, в ходе торгов в Азии баррель Brent стоил 90,73 доллара. Согласно моим расчетам, цены на нефть могут достигнуть отметки 96 долларов, а затем и психологического уровня 100 долларов за баррель. На Московской бирже торги открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара/рубль поднялся до 93,63 рублей. По оценкам BitRiver, поскольку покупатели доллара преодолели зону сопротивления 93,30-93,50 рублей, теперь перед ними открывается путь к 96 рублям. Если темпы ослабления рубля сохранятся, этот уровень может быть достигнут уже к 26 апреля. Индекс Мосбиржи повысился на 0,73%, до 3439,11 п., индекс РТС - на 0,08%, до 1159,39 п. На фоне ослабления рубля и роста цен на нефть, индекс Мосбиржи смог восстановиться до 3439,11 п. Покупатели заново скупают подешевевшие акции, что толкает IMOEX все выше. Сегодня индекс способен протестировать уровень 3460 п. Восходящий тренд сильный, поэтому на слабости рубля ему ничего не мешает обновлять максимумы.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков