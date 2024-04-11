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Всемирный банк оценил, сколько средств нужно Украине на восстановление - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Всемирный банк оценил, сколько средств нужно Украине на восстановление
Всемирный банк оценил, сколько средств нужно Украине на восстановление - 11.04.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк оценил, сколько средств нужно Украине на восстановление
Темпы восстановления Украины замедлятся до 3,2% в сравнении с 4,8% в 2023 году, стране понадобится еще порядка 500 миллиардов долларов на восстановление,... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T18:08+0300
2024-04-11T18:11+0300
украина
всемирный банк
прогноз
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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Темпы восстановления Украины замедлятся до 3,2% в сравнении с 4,8% в 2023 году, стране понадобится еще порядка 500 миллиардов долларов на восстановление, спрогнозировал Всемирный банк."Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до 486 миллиардов долларов", - говорится в прогнозе ведомства. Кроме того, отмечается, что эта сумма практически вдвое превышает размер экономики Украины в 2021 году.
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украина, всемирный банк, прогноз
УКРАИНА, Всемирный банк, прогноз
18:08 11.04.2024 (обновлено: 18:11 11.04.2024)
 
Всемирный банк оценил, сколько средств нужно Украине на восстановление

Всемирный банк: Украине понадобится порядка 0,5 триллиона долларов для восстановления

© flickr.com / World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© flickr.com / World Bank Photo Collection
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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Темпы восстановления Украины замедлятся до 3,2% в сравнении с 4,8% в 2023 году, стране понадобится еще порядка 500 миллиардов долларов на восстановление, спрогнозировал Всемирный банк.
"Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до 486 миллиардов долларов", - говорится в прогнозе ведомства.
Кроме того, отмечается, что эта сумма практически вдвое превышает размер экономики Украины в 2021 году.
 
УКРАИНАВсемирный банкпрогноз
 
 
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