https://1prime.ru/20240412/turizm-847325696.html

МЭР спрогнозировал рост турпотока по России в летнем сезоне

МЭР спрогнозировал рост турпотока по России в летнем сезоне - 12.04.2024, ПРАЙМ

МЭР спрогнозировал рост турпотока по России в летнем сезоне

Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России в летнем сезоне составит 42 миллиона поездок, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T10:50+0300

2024-04-12T10:50+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России в летнем сезоне составит 42 миллиона поездок, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону 2024 года."На летний период мы прогнозируем 42 миллиона поездок", - сказал Решетников.Число турпоездок по России за январь-февраль выросло на 13%, по итогам года ожидается 84 миллиона поездок, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону 2024."За январь-февраль этого года видим опережающий рост - плюс 13%. Наша оценка на этот год порядка 84 миллиона турпоездок - плюс 8,6%", - сказал Решетников.

https://1prime.ru/20240403/turizm-847026574.html

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