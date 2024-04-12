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МЭР спрогнозировал рост турпотока по России в летнем сезоне
МЭР спрогнозировал рост турпотока по России в летнем сезоне - 12.04.2024, ПРАЙМ
МЭР спрогнозировал рост турпотока по России в летнем сезоне
Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России в летнем сезоне составит 42 миллиона поездок, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:50+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России в летнем сезоне составит 42 миллиона поездок, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону 2024 года."На летний период мы прогнозируем 42 миллиона поездок", - сказал Решетников.Число турпоездок по России за январь-февраль выросло на 13%, по итогам года ожидается 84 миллиона поездок, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону 2024."За январь-февраль этого года видим опережающий рост - плюс 13%. Наша оценка на этот год порядка 84 миллиона турпоездок - плюс 8,6%", - сказал Решетников.
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МЭР спрогнозировал рост турпотока по России в летнем сезоне
Решетников: МЭР прогнозирует турпоток по России в летнем сезоне на уровне 42 млн поездок
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России в летнем сезоне составит 42 миллиона поездок, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону 2024 года.
"На летний период мы прогнозируем 42 миллиона поездок", - сказал Решетников.
Число турпоездок по России за январь-февраль выросло на 13%, по итогам года ожидается 84 миллиона поездок, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону 2024.
"За январь-февраль этого года видим опережающий рост - плюс 13%. Наша оценка на этот год порядка 84 миллиона турпоездок - плюс 8,6%", - сказал Решетников.
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