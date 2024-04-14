https://1prime.ru/20240414/ataka-irana-po-izrailyu-847373268.html
"Лишь репетиция". Военный эксперт прокомментировал атаку Ирана на Израиль
"Лишь репетиция". Военный эксперт прокомментировал атаку Ирана на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
"Лишь репетиция". Военный эксперт прокомментировал атаку Ирана на Израиль
Массированный удар Ирана по израильским военным объектам в пустыне Негев может быть отработкой потенциального удара по ядерной инфраструктуре Израиля, поделился | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T14:11+0300
2024-04-14T14:11+0300
2024-04-14T14:11+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Массированный удар Ирана по израильским военным объектам в пустыне Негев может быть отработкой потенциального удара по ядерной инфраструктуре Израиля, поделился своим мнением с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. "Кроме того, именно в пустыне Негев расположены и ядерные объекты Израиля. То есть удар по этому аэродрому боевой авиации в пустыне Негев, он может быть репетицией удара по ядерным объектам Израиля, если такой начнётся", - сказал Сивков. Он подчеркнул, что как Тегеран, так и Иерусалим продемонстрировали высокий уровень организации ведения боевых действий. "Что касается Ирана, то Иран чётко совершенно наносит удар по военным объектам в пустыне Негев, то есть стремился вообще исключить потери среди мирных жителей", - отметил он. Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства столице Сирии Дамаске в начале апреля. Отмечалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
"Лишь репетиция". Военный эксперт прокомментировал атаку Ирана на Израиль
Эксперт Сивков: удар Ирана может быть репетицией атаки на ядерные объекты Израиля
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Массированный удар Ирана по израильским военным объектам в пустыне Негев может быть отработкой потенциального удара по ядерной инфраструктуре Израиля, поделился своим мнением с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
"Кроме того, именно в пустыне Негев расположены и ядерные объекты Израиля. То есть удар по этому аэродрому боевой авиации в пустыне Негев, он может быть репетицией удара по ядерным объектам Израиля, если такой начнётся", - сказал Сивков.
Он подчеркнул, что как Тегеран, так и Иерусалим продемонстрировали высокий уровень организации ведения боевых действий.
"Что касается Ирана, то Иран чётко совершенно наносит удар по военным объектам в пустыне Негев, то есть стремился вообще исключить потери среди мирных жителей", - отметил он.
Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства столице Сирии Дамаске в начале апреля. Отмечалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
ВС Ирана пригрозили Израилю, если он ответит на атаку