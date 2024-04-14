https://1prime.ru/20240414/blizhniy-vostok-847372538.html

МИД России прокомментировал атаку Ирана на Израиль

МИД России прокомментировал атаку Ирана на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ

МИД России прокомментировал атаку Ирана на Израиль

Россия выражает озабоченность на фоне очередной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призывает участников конфликта к сдержанности, рассказали в МИД РФ в... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T13:00+0300

2024-04-14T13:00+0300

2024-04-14T13:00+0300

россия

иран

израиль

ближний восток

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия выражает озабоченность на фоне очередной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призывает участников конфликта к сдержанности, рассказали в МИД РФ в связи с атакой по территории Израиля.В комментарии дипломатического ведомства также отмечено, что Москва рассчитывает на то, что региональные страны будут решать возникшие проблемы не военным, а мирным, дипломатическим путем. Кроме того, Россия настаивает на участии в этом других конструктивно настроенных международных игроков.Ранее ночью на 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В свою очерель в Вашингтоне заявили, что будут всеми способами помогать Израилю. В ответ на это миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива и призвала США "держаться подальше".

https://1prime.ru/20240414/iran-847370418.html

иран

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россия, иран, израиль, ближний восток