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МИД России прокомментировал атаку Ирана на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
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МИД России прокомментировал атаку Ирана на Израиль
МИД России прокомментировал атаку Ирана на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
МИД России прокомментировал атаку Ирана на Израиль
Россия выражает озабоченность на фоне очередной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призывает участников конфликта к сдержанности, рассказали в МИД РФ в... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T13:00+0300
2024-04-14T13:00+0300
россия
иран
израиль
ближний восток
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия выражает озабоченность на фоне очередной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призывает участников конфликта к сдержанности, рассказали в МИД РФ в связи с атакой по территории Израиля.В комментарии дипломатического ведомства также отмечено, что Москва рассчитывает на то, что региональные страны будут решать возникшие проблемы не военным, а мирным, дипломатическим путем. Кроме того, Россия настаивает на участии в этом других конструктивно настроенных международных игроков.Ранее ночью на 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В свою очерель в Вашингтоне заявили, что будут всеми способами помогать Израилю. В ответ на это миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива и призвала США "держаться подальше".
https://1prime.ru/20240414/iran-847370418.html
иран
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россия, иран, израиль, ближний восток
РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
13:00 14.04.2024
 
МИД России прокомментировал атаку Ирана на Израиль

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия выражает озабоченность на фоне очередной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призывает участников конфликта к сдержанности, рассказали в МИД РФ в связи с атакой по территории Израиля.
В комментарии дипломатического ведомства также отмечено, что Москва рассчитывает на то, что региональные страны будут решать возникшие проблемы не военным, а мирным, дипломатическим путем. Кроме того, Россия настаивает на участии в этом других конструктивно настроенных международных игроков.
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
ВС Ирана пригрозили Израилю, если он ответит на атаку
11:25
Ранее ночью на 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В свою очерель в Вашингтоне заявили, что будут всеми способами помогать Израилю. В ответ на это миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива и призвала США "держаться подальше".
 
РОССИЯИРАНИЗРАИЛЬБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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