https://1prime.ru/20240414/mobilizatsiya-847371696.html

В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет законопроект о мобилизации

В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет законопроект о мобилизации - 14.04.2024, ПРАЙМ

В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет законопроект о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский может в течение последующих двух недель подписать новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, часть норм... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T11:56+0300

2024-04-14T11:56+0300

2024-04-14T11:56+0300

украина

всу

мобилизация

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может в течение последующих двух недель подписать новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, часть норм после опубликования документа вступит в силу сразу, часть - через месяц, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко. В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. "Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись Зеленскому. У Зеленского будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", - приводит слова Корниенко украинское издание "Главком". Он добавил, что офис Зеленского будет некоторое время изучать документ на соответствие конституции. "Оптимистически, за следующие две недели он будет опубликован и он вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу будет действовать, а некоторые - через месяц", - добавил Корниенко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://1prime.ru/20240413/demobilizatsiya-847360662.html

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украина, всу, мобилизация